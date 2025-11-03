Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  E- Book-Zugang zu "Sherlock Holmes - Der verlorene Grafensohn"

Der verlorene Grafensohn Bild: © 2025 Titania Medien GmbH
E- Book-Zugang zu "Sherlock Holmes - Der verlorene Grafensohn"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zur Veröffentlichung von "Sherlock Holmes- Der verlorene Grafensohn" am 30. Oktober 2025 verlosen wir drei E-Book-Zugänge

Die Buchreihe "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs" startete im März 2025 mit Band 1 Im Schatten des Rippers und wird fortlaufend fortgesetzt.  Mit "Der verlorene Grafensohn" präsentiert das preisgekrönte Hörspiellabel Titania Medien ab dem 30. Oktober eine weitere Folge der Reihe "Sherlock Holmes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs"! Passend dazu verlosen wir drei E-Book-Zugänge. Einfach unsere Preisfragen beantworten und gewinnen!

 

Über das Hörspiel:

Der Sohn des Grafen Schönburg wird am helllichten Tag entführt. Sherlock Holmes und Dr. Watson reisen nach Wien, um den Fall zu lösen. Schnell geraten Verwandte ins Visier, die mehr zu verbergen scheinen, als sie zugeben wollen. Doch trotz vieler Verdächtiger fehlt ein entscheidender Hinweis - und die Zeit läuft gegen Holmes …

Die Serie wurde mit dem "Blauen Karfunkel" der Deutschen Sherlock Holmes Gesellschaft und dem HörKules (Publikumspreis des deutschen Buchhandels) ausgezeichnet.

  

Zur Veröffentlichung des Hörspiels "Der verlorene Grafensohn" aus der Reihe "Sherlock Homes - Die geheimen Fälle des Meisterdetektives" verlosen wir drei E-Book-Zugänge.

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

