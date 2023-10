Zum Kinostart am 19. Oktober 2023 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Die Hochzeit - für viele der schönste Tag ihres Lebens! Und was soll auch schiefgehen bei einer Traumhochzeit im Märchenschloss mit einem anspruchsvollen Bräutigam, spontanem Ersatz-Sänger, einer genervten Assistentin, vergammeltem Fisch und der Aufgabe, die gesamte Hochzeitsgesellschaft zusammenzuhalten, zu organisieren und glücklich zu machen?! Die rasante Ensemblekomödie "Ein Fest fürs Leben" blickt hinter die Kulissen einer opulenten Hochzeitsfeier rund um Event-Planer Dieter und seine bunt zusammengewürfelte Truppe, deren exakt geplantes Fest völlig aus dem Ruder läuft. Zum Kinostart am 19. Oktober 2023 verlosen wir 2x2 Kinotickets. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Wenn es um den schönsten Tag im Leben eines Paares geht, sind die Wünsche oftmals größer als das Budget. Hochzeitsplaner Dieter (Christoph Maria Herbst) hat die widersprüchlichen Vorstellungen seiner Kunden satt und möchte am liebsten alles hinschmeißen. Ein letzter Auftrag soll den krönenden Abschluss bilden: die Traumhochzeit von Leonie (Mira Benser) und Lasse (Ulrich Brandhoff) in einem malerischen Schloss. Wie immer hat Dieter alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Alles ist bereit für das perfekte Hochzeitsfest. Doch bevor Freudentränen und Champagner bei den Gästen fließen, laufen die Vorbereitungen schon vollkommen aus dem Ruder: Der sturköpfige Ersatz-Sänger Steve (Marc Hosemann) treibt Dieters Assistentin Jella (Cynthia Micas) zur Weißglut, Fotograf Marcel (Jörg Schüttauf) ist mehr am Buffet interessiert als an seinem Job und Aushilfskellner Florian (Johannes Allmayer) ist unglücklich in die Braut verliebt. Händeringend versucht Dieter mit allen Mitteln, die Katastrophen von der Hochzeitsgesellschaft fernzuhalten und sein bedingt harmonisches Team ist plötzlich zur Improvisation gezwungen, die das Hochzeitsfest ins perfekte Chaos stürzt...

Zum Kinostart von "Ein Fest fürs Leben" verlosen wir 2x2 Kinotickets.

Gewinnspiel läuft bis zum 05. November 2023.

