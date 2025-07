Ein Mädchen namens Willow

Zum Heimkinostart verlosen wir drei DVDs des zauberhaften Films "Ein Mädchen namens Willow", welcher auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Sabine Bohlmann basiert. Der Film erzählt nicht nur von ganz viel Magie, sondern auch von Freundschaft, Zusammenhalt und davon, wie schützenswert unsere Natur ist.



Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Großtante Alwina geerbt. Und nicht nur den - Alwina hat Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. Doch ob Willow dieses Erbe, mit allem was dazu gehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen und gemeinsam mit ihnen den Wald retten. Nur wo? Und vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite.

Unter der Regie des renommierten Kinder- und Jugendfilmregisseurs Mike Marzuk (u.a. "Fünf Freunde"-Reihe) gehen die vier Hexenfreundinnen Willow, Valentina, Gretchen und Lotti, gespielt von Ava Petsch ("Oskars Kleid"), Cora Trube ("Die Liebeskümmerer"), Anna von Seld und Mary Tölle ("Cassandra") auf ein magisches Abenteuer.



