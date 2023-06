Zum Kino-Eventtag am 04. Juli 2023 verlosen wir 2 Kinofreikarten

Im Juli wird's heiß! Denn mit "Eiskalte Engel" und damit den gefährlichen Liebschaften der New Yorker High-Society steht das nächste Filmhighlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" in den Startlöchern. Der 90er Jahre Kultfilm mit Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon und Ryan Phillippe kehrt für einen Tag zurück auf die große Leinwand! Zum Best of Cinema Event-Release verlosen wir 2 Kinofreikarten für den 04. Juli 2023.ach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Die Stiefgeschwister Kathryn und Sebastian führen ein dekadentes Leben in New York. Während Sebastian an ihrer Privatschule den Ruf als skurpelloser Verführer geniesst, gilt Kathryn - nach aussen hin - als tadellose Schülersprecherin, doch der Schein trügt. Um sich an ihrem Ex-Lover zu rächen ist Kathryn jedes Mittel recht und sie bietet Sebastian eine perfide Wette an, dessen naive neue Freundin zu verführen, um ihren Ruf zu ruinieren. Außerdem Teil des Spiels: Annette, die Tochter des neuen Schuldirektors, die ein öffentliches Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Bis zum Ende der Sommerferien soll Sebastian auch sie verführen. Der Wetteinsatz: Wenn Kathryn gewinnt, bekommt sie Sebastians alten Jaguar Roadster. Gewinnt Sebastian, bekommt er Kathryn, das einzige Mädchen, von dem er weiß, dass er sie nie haben wird. Es beginnt ein gemeines Spiel voller Intrigen in dem Sebastian siegessicher ist - bis er sich verliebt...

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Eiskalte Engel" verlosen wir zwei Kinotickets.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 25. Juni 2023.

Teilnahmebedingungen