Zum Heimkinostart am 20. Oktober 2023 verlosen wir zwei DVDs

Willkommen in Element City! Hier wartet eine besonders außergewöhnliche Liebesgeschichte bereits darauf, die Heimkinos endlich zu verzaubern! Die feurige Ember Lumen und der opportunistische Wade Ripple entdecken dabei, was passiert, wenn Feuer auf Wasser trifft und man die richtige Person kennenlernt - denn Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an! Zum Heimkinostart von "Elemental" am 20. Oktober 2023 verlosen wir zwei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Pixars Elemental erzählt die Geschichte von Element City, einem Ort an dem Feuer-, Wasser-, Erd- und Luftbewohner gemeinsam zusammenleben. Als sich das schlagfertige Feuermädchen Ember Lumen und der lässige Wasserjunge Wade Ripple kennenlernen, können die beiden jedoch zunächst nicht viel miteinander anfangen. Feuer und Wasser zusammen, wie soll das auch funktionieren? Doch während die beiden immer mehr Zeit miteinander verbringen, stellen sie fest, dass sie vielleicht doch um einiges mehr gemeinsam haben, als zuerst gedacht. Vielmehr sprühen im wahrsten Sinne des Wortes die Funken zwischen den beiden. Es scheint, als ob sich Gegensätze tatsächlich anziehen...

Gewinnspiel