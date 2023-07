Zum Heimkinostart am 14. Juli 2023 verlosen wir zwei DVDs

"Enemy Of The People" ist eine packende Thriller Serie über eine junge Reporterin die auf der Suche nach der Wahrheit nicht nur ihren Ruf, sondern auch ihr Leben riskiert und zeigt, mit welchen Herausforderungen der investigative Journalismus im Zeitalter von Trollen, Fake News und alternativen Fakten zu kämpfen hat.

Über den Inhalt:

Als die Reporterin Katja Salonen beginnt, die dubiosen Geschäfte eines bekannten Fußballstars zu untersuchen, ahnt sie noch nicht, dass sie mit ihrem Artikel in ein riesiges Wespennest stechen würde. Von den Einwohnern der Stadt verachtet, weil sie eine unpopuläre Wahrheit aufgedeckt hat, wird Katja das Ziel einer modernen Hexenjagd, bei der sich die Öffentlichkeit gegen sie wendet und versucht, sie durch eine systematische Hasskampagne zu zerstören. Trotz all der Widrigkeiten kämpft Katja unerbittlich dafür, das Netz aus Lügen, Betrug und Machtmissbrauch, in dessen Zentrum eine tödliche Verschwörung und ein ungeklärter Mord liegen, zu entwirren. Doch die Drahtzieher des ausgefeilten Schneeballsystems, hinter dem sich ein riesiges Vermögen in Kryptowährung verbirgt, ziehen alle Register, um sich selbst zu schützen ohne Rücksicht auf Menschenleben.

Mikko Kuparinen nahm für die Serie auf dem Regiestuhl Platz, während das mehrfach ausgezeichnete Autorenduo, bestehend aus Timo Varpio und Laura Suhonen, das Drehbuch verfasste!

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Enemy Of The People" verlosen wir zwei DVDs.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 30. Juli 2023.

