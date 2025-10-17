Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Exemplare für die Nintendo Switch von "Chicken Run: Eierlauf"

"Chicken Run: Eierlauf" für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro.
"Chicken Run: Eierlauf" für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro. Bild: © Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
"Chicken Run: Eierlauf" für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro.
"Chicken Run: Eierlauf" für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro. Bild: © Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
Gewinnspiele
Exemplare für die Nintendo Switch von "Chicken Run: Eierlauf"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Veröffentlichung des Videospiels am 24. Oktober 2025 verlosen wir 3 Exemplare von "Chicken Run: Eierlauf" für die Nintendo Switch

Vorsicht: Hühner im Anflug! Am 24. Oktober 2025 präsentieren Bandai Namco und Aardman das brandneue Action-Schleichspiel "Chicken Run: Eierlauf". Das Ergebnis ist ein witziges, spannendes und familienfreundliches Abenteuer, das garantiert für lautes Gegacker sorgt. Passend zur Veröffentlichung des Spiels verlosen wir 3 Exemplare für die Nintendo Switch im Wert von je 39,99 Euro! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über das Spiel:

Bandai Namco und Aardman präsentieren das brandneue Stealth-Action- und Koop-Abenteuer "Chicken Run: Eierlauf". Entwickelt für Nintendo Switch, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (digital) begeben sich Familien und Fans ab 6 Jahren auf eine irrwitzige Mission: Die Rettung gefangener Hühner aus hochgesicherten Farmen - und das mit jeder Menge Humor im unverwechselbaren Aardman-Stil.

Basierend auf den Kultfilmen "Chicken Run - Hennen rennen" (2000) und "Chicken Run: Operation Nugget" (2023) bietet das Spiel eine völlig neue Geschichte aus der Feder von Larry Rickard, dem Autor des zweiten Films. Die Handlung setzt direkt nach "Operation Nugget" ein und führt Molly, Rocky und die Gang in ein weiteres waghalsiges Abenteuer: Die stark wachsende Nugget-Produktion versetzt die gesamteHühnerschaft in Alarmbereitschaft. Eine Gruppe von gefiederten Freunden bricht auf, um Hühner aus all den Farmen im Land zu befreien und ihre exzentrischen Besitzer zu bekämpfen. Der Einsatz ist hoch, die Hühner zeigen sich kämpferisch - und Explosionen sind vorprogrammiert.

 

 

Gewinnspiel

Zum Games-Release von "Chicken Run: Eierlauf" verlosen wir 3 Exemplare für die Nintendo Switch.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

Teilnahmebedingungen

   

