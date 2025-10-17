Exemplare für die Nintendo Switch von "Chicken Run: Eierlauf"

Am 24. Oktober 2025 präsentieren Bandai Namco und Aardman das brandneue Action-Schleichspiel "Chicken Run: Eierlauf". Das Ergebnis ist ein witziges, spannendes und familienfreundliches Abenteuer, das garantiert für lautes Gegacker sorgt.

Über das Spiel:

Bandai Namco und Aardman präsentieren das brandneue Stealth-Action- und Koop-Abenteuer "Chicken Run: Eierlauf". Entwickelt für Nintendo Switch, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (digital) begeben sich Familien und Fans ab 6 Jahren auf eine irrwitzige Mission: Die Rettung gefangener Hühner aus hochgesicherten Farmen - und das mit jeder Menge Humor im unverwechselbaren Aardman-Stil.

Basierend auf den Kultfilmen "Chicken Run - Hennen rennen" (2000) und "Chicken Run: Operation Nugget" (2023) bietet das Spiel eine völlig neue Geschichte aus der Feder von Larry Rickard, dem Autor des zweiten Films. Die Handlung setzt direkt nach "Operation Nugget" ein und führt Molly, Rocky und die Gang in ein weiteres waghalsiges Abenteuer: Die stark wachsende Nugget-Produktion versetzt die gesamteHühnerschaft in Alarmbereitschaft. Eine Gruppe von gefiederten Freunden bricht auf, um Hühner aus all den Farmen im Land zu befreien und ihre exzentrischen Besitzer zu bekämpfen. Der Einsatz ist hoch, die Hühner zeigen sich kämpferisch - und Explosionen sind vorprogrammiert.

