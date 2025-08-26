Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Familienkarte für die Saalfelder Feengrotten und Feenweltchen

Familienkarte für die Saalfelder Feengrotten und Feenweltchen
Von Freie Presse Mediengruppe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wir verlosen eine Familienkarte für die Saalfelder Feengrotten und Feenweltchen.

Sie stehen im Guinness-Buch der Rekorde, weil die Natur sie zu den "farbenreichsten Schaugrotten der Welt" werden ließ - die Saalfelder Feengrotten. Sie gehören zu den beliebtesten Naturattraktionen Thüringens und sind zugleich ein eindrucksvolles Zeugnis des mittelalterlichen Bergbaus. Vor vielen Jahrhunderten bauten Bergleute hier am Fuße des Thüringer Schiefergebirges schwarzen Alaunschiefer ab. Im Laufe der Zeit verwandelte die Natur das ehemalige Bergwerk in eine farbenprächtige Untertage- Welt und verzaubert ihre Besucher. Im Erlebnismuseum Grottoneum kann man anschließend selbst zum Entdecker werden. An zahlreichen Mitmach- und Wissensstationen heißt es Lesen, Hören, Tasten und Schmecken. Hier erfährt man, wie früher Licht im Berg entfacht wurde, kann Moleküle tanzen und Kristalle wachsen lassen. Im Wald oberhalb der Schaugrotten sind sie zuhause - die Elfen und Feen, die Trolle und Waldgeister.

Durch die magische Feenpforte gelangt man in das Reich der Feen und Naturgeister. Im Garten der Feenpflanzen, Hain der Lichtelfen, Reich der Waldgeister und auf der bunten Elfenwiese gibt es viel Platz zum Spielen, Entdecken und Träumen. Geheimnisvolle Plätze zum Lauschen und Entdecken laden in eine zauberhafte Anderswelt ein.

www.feengrotten.de

www.saalfeld-tourismus.de

Viele weitere Freizeittipps gibt es außerdem in unserem Familienmagazin! Jetzt lesen!

Gewinnspiel

Welche magische Fähigkeit hättet Ihr als Fee, Troll oder Waldgeist?

Schreibt uns in 1-2 Sätzen, welche besondere Zauberkraft ihr hättet und wie ihr damit anderen helfen würdet. Ob unsichtbar sein, Regenbögen malen oder Blumen flüstern lassen - eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

So geht's:
Sendet euren Beitrag mit dem Betreff "Gewinnspiel Familienzeit - Feenzauber" und euren Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mailadresse und Telefonnummer)
per E-Mail an [email protected]
Teilnahme per Post ist ausgeschlossen.
Einsendeschluss: 30.11.2025

Die schönsten Antworten werden ausgelost - und vielleicht schon bald schwebt ihr durch das Reich der Feen!

 

Der Gewinn wird nach Auslosung und Einsendeschluss zeitnah per Post an die Gewinner versendet. Eine gesonderte Benachrichtigung erfolgt nicht.

Teilnahmebedingungen

