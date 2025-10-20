Fanpaket zu "DORA™: Regenwald in Gefahr"

Zum Games-Release am 24. Oktober 2025 verlosen wir ein Fanpaket mit vier Lizenzprodukten

Dora ist zurück - und diesmal in ihrem brandneuen Videospiel "DORA™: Regenwald in Gefahr"! Am 24. Oktober 2025 veröffentlicht Bandai Namco in Zusammenarbeit mit Nickelodeon und dem Entwickler Artax Digital S.L. das neue Abenteuerspiel für Nintendo Switch sowie digital für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Zum Games-Release verlosen wir ein Fanpaket mit vier Lizenzprodukten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Das sind die Preise im Fanpaket:

Inspiriert von der neuen 3D-Animationsserie "Dora" lädt das Spiel Kinder und Familien dazu ein, gemeinsam Rätsel zu lösen, sich spannenden Herausforderungen zu stellen und den magischen Regenwald zu retten.

Zum Games-Release verlosen wir ein Fanpaket mit einem Videospiel "DORA™: Regenwald in Gefahr" von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro, einer Dora "Sing mit mir Dora" Puppe (35 cm) von Spin Master im Wert von 32,99 Euro, einer "Boots - Dora the Explorer"-Figur von Funko Europe im Wert von 16,00 Euro und einem Kinderpuzzle ab 5 Jahren (49-teilig) "Bereit zum Erkunden?" von Ravensburger im Wert von 12,99 Euro.

Über das Spiel:

In "DORA™: Regenwald in Gefahr" schlüpfen Spielende in die Rolle der berühmten Entdeckerin und begleiten Dora, Boots und ihre Freunde auf einer spannenden Reise durch eine lebendige 3D-Welt. Doch Vorsicht: Swiper hat den Super-Duper-Duplikator in seine Pfoten bekommen und damit Chaos im gesamten Regenwald entfesselt! Jetzt gilt es, den Duplikator zu reparieren, Swipers Klone aufzuhalten und den leuchtenden Alebrije-Baum zu retten.

Spiel kombiniert abwechslungsreiche Puzzle- und Platforming-Elemente mit liebevoll gestalteten Abenteuern. Fünf unterschiedliche Locations warten darauf, erkundet zu werden. Unterwegs sammeln die Entdecker magische Blätter, Hülsen und Kristalle, lösen Rätsel vom grummeligen Troll und begegnen dabei beliebten Charakteren aus der Serie. Manche Freunde helfen Dora, andere brauchen ihre Unterstützung - aber eins ist sicher: Dora lässt nie jemanden im Stich.

Ob allein oder im lokalen Koop-Modus zu zweit: Das Spiel fördert spielerisch logisches Denken, Beobachtungsgabe und Teamwork. Mit farbenfrohen Umgebungen, interaktiven Zwischensequenzen im Stil der Serie und vollständiger Lokalisierung mit Text und Voice-Over, tauchen Spielende direkt in Doras Welt ein. Mit seinem Mix aus Spaß, Spannung und interaktiven Lernmomenten bietet das Spiel sichere Unterhaltung für Fans der Serie und die ganze Familie.

Gewinnspiel

Zum Games-Release von "DORA™: Regenwald in Gefahr" verlosen wir ein Fanpaket mit vier Lizenzprodukten.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 09. November 2025.

Teilnahmebedingungen