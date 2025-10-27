Fanpaket zu "PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft"

Zum Games-Release von "PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft" verlosen wir ein Spiel für die Nintendo Switch sowie vier Lizenz-Produkte

In "PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft" übernehmen Spielende die Steuerung ihres liebsten Helden auf vier Pfoten und liefern sich packende Rennen auf zwölf abwechslungsreichen Strecken und in drei Arenen.

Das actiongeladene Racing-Game PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft erscheint am 31. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und digital für PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Damit startet die PAW Patrol in ihr bisher rasantestes Videospiel-Abenteuer. Passend zur Veröffentlichung des Spiels verlosen wir ein Fanpaket inklusive PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft für die Nintendo Switch sowie vier tollen Lizenz-Produkten! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Das sind die Preise im Fanpaket:

1 x PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro

1 x PAW Patrol Rescue Wheels - Chases Monstertruck Fahrzeug mit Geschoss-Abwurf und Chase Hundefigur von Spin Master im Wert von 19,99 Euro

1 x PAW Patrol - Mein Taschenlampenbuch von Schwager & Steinlein im Wert von 9,99 Euro

1 x PAW Patrol Elfer raus! Junior - Kartenspiel ab 5 Jahren von Ravensburger im Wert von 10,99 Euro

1 x PAW Patrol Lunchbox von Koziol im Wert von 11,95 Euro

