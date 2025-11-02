Fanpaket zu "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden"

Zum Games-Release am 17. Oktober 2025 verlosen wir ein Fanpaket mit drei Lizenzprodukten

Elfenalarm am Nordpol: Am 17. Oktober 2025 präsentieren Bandai Namco und Outright Games gemeinsam mit The Lumistella Company und Entwickler Casual Brothers das neue 2D-Puzzle-Plattformer-Abenteuer "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden". Die internationale Weihnachtstradition wird damit erstmals zum spielbaren Familienerlebnis auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (digital). Zum Games-Release verlosen wir ein Fanpaket mit drei Lizenzprodukten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Das sind die Preise im Fanpaket:

Zum Games-Release verlosen wir ein Fanpaket mit einem Videospiel "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden" von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro, einem "The Elf on the Shelf® Eine Weihnachtstradition" Mädchen von The Lumistella Company im Wert von 29,99 Euro und einem "The Elf on the Shelf®" Elf Pets® PolarfuchsTradition" von The Lumistella Company im Wert von 34,99 Euro.

Über das Spiel:

Am Nordpol ist nichts so, wie es sein sollte: Santas Schlitten steht still, die Geschenke sind noch nicht verpackt und die berühmte Namensliste der braven Kinder ist unvollständig. Damit Weihnachten nicht ins Wanken gerät, heißt es für die Pfadfinderelfen: Hindernissen ausweichen, gute Laune verbreiten und in jedem Winkel für festliche Stimmung sorgen. Spielende übernehmen die Rolle von Pfadfinderelfen und unterstützen Santa bei einer festlich-chaotischen Mission.

Gewinnspiel

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

