Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Fanpaket zu "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden"

"The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden" von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro.
"The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden" von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro. Bild: © Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
"The Elf on the Shelf® Eine Weihnachtstradition" Mädchen von The Lumistella Company im Wert von 29,99 Euro.
"The Elf on the Shelf® Eine Weihnachtstradition" Mädchen von The Lumistella Company im Wert von 29,99 Euro. Bild: © The Lumistella Company
"The Elf on the Shelf®" Elf Pets® Polarfuchs Tradition" von The Lumistella Company im Wert von 34,99 Euro.
"The Elf on the Shelf®" Elf Pets® Polarfuchs Tradition" von The Lumistella Company im Wert von 34,99 Euro. Bild: © The Lumistella Company
"The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden" von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro.
"The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden" von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro. Bild: © Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
"The Elf on the Shelf® Eine Weihnachtstradition" Mädchen von The Lumistella Company im Wert von 29,99 Euro.
"The Elf on the Shelf® Eine Weihnachtstradition" Mädchen von The Lumistella Company im Wert von 29,99 Euro. Bild: © The Lumistella Company
"The Elf on the Shelf®" Elf Pets® Polarfuchs Tradition" von The Lumistella Company im Wert von 34,99 Euro.
"The Elf on the Shelf®" Elf Pets® Polarfuchs Tradition" von The Lumistella Company im Wert von 34,99 Euro. Bild: © The Lumistella Company
Gewinnspiele
Fanpaket zu "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Games-Release am 17. Oktober 2025 verlosen wir ein Fanpaket mit drei Lizenzprodukten

Elfenalarm am Nordpol: Am 17. Oktober 2025 präsentieren Bandai Namco und Outright Games gemeinsam mit The Lumistella Company und Entwickler Casual Brothers das neue 2D-Puzzle-Plattformer-Abenteuer "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden". Die internationale Weihnachtstradition wird damit erstmals zum spielbaren Familienerlebnis auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (digital). Zum Games-Release verlosen wir ein Fanpaket mit drei Lizenzprodukten. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Das sind die Preise im Fanpaket:

Zum Games-Release verlosen wir ein Fanpaket mit einem Videospiel "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden" von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro, einem "The Elf on the Shelf® Eine Weihnachtstradition" Mädchen von The Lumistella Company im Wert von 29,99 Euro und einem "The Elf on the Shelf®" Elf Pets® PolarfuchsTradition" von The Lumistella Company im Wert von 34,99 Euro.

 

Über das Spiel:

Am Nordpol ist nichts so, wie es sein sollte: Santas Schlitten steht still, die Geschenke sind noch nicht verpackt und die berühmte Namensliste der braven Kinder ist unvollständig. Damit Weihnachten nicht ins Wanken gerät, heißt es für die Pfadfinderelfen: Hindernissen ausweichen, gute Laune verbreiten und in jedem Winkel für festliche Stimmung sorgen. Spielende übernehmen die Rolle von Pfadfinderelfen und unterstützen Santa bei einer festlich-chaotischen Mission.

 

 

Gewinnspiel

Zur Veröffentlichung des Videospiels "The Elf on the Shelf®: Weihnachtshelden" verlosen wir ein Fanpaket mit drei Lizenzprodukten.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

Teilnahmebedingungen

 

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Fanpaket zu "PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft"
PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft von Bandai Namco für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro.
Zum Games-Release von "PAW Patrol™ Rescue Wheels™: Meisterschaft" verlosen wir ein Spiel für die Nintendo Switch sowie vier Lizenz-Produkte
Agentur (Gewinnspiel)
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
10:15 Uhr
4 min.
Spektakulärer Unfall in Döbeln: „Das Auto muss regelrecht geflogen sein“
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Der Schreck sitzt den Anwohnern noch immer in den Gliedern: In Döbeln hob bei einem Unfall ein Wagen offenbar regelrecht ab.
Jürgen Becker, Erik-Holm Langhof
20.10.2025
3 min.
Fanpaket zu "DORA™: Regenwald in Gefahr"
DORA™: REGENWALD IN GEFAHR für die Nintendo Switch im Wert von 39,99 Euro.
Zum Games-Release am 24. Oktober 2025 verlosen wir ein Fanpaket mit vier Lizenzprodukten
Agentur (Gewinnspiel)
10:00 Uhr
2 min.
Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein
Rückschlag im September: Deutliches Auftragsminus für die Maschinenbaufirmen in Deutschland. (Archivbild)
Die exportorientierte Branche kämpft mit Auftragsflaute: Im September sinken Bestellungen um 19 Prozent, der Blick in die Zukunft bleibt trüb. Was das für Jobs und Produktion bedeutet.
Mehr Artikel