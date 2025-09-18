Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fanpaket zu "Wie das Leben manchmal spielt"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Kinostart am 2. Oktober 2025 verlosen wir ein Fanpaket mit zwei Kinokarten und einem 20 Euro-Gutschein von FloraPrima

Der französische Film "Wie das Leben manchmal spielt" erzählt von zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten - und doch auf wundersame Weise freundschaftlich zueinander finden. Hochkarätig besetzt mit Louane Emera, die dieses Jahr für Frankreich für den ESC angetreten ist, und Michel Blanc in den Hauptrollen. Passend zum Kinostart am 2. Oktober 2025 verlosen wir ein tolles Fanpaket. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Gewinn:

Blumen sagen manchmal mehr... ob in der Liebe oder Freundschaft. Einen floralen Gruß verschicken und Freude schenken geht ganz einfach und schnell mit FloraPrima! Freut euch auf ein Fanpaket mit einem 20 Euro-Gutschein von FloraPrima und zwei Kinokarten für "Wie das Leben manchmal spielt".

 

Über den Film:

Marie-Line (Louane Emera), eine junge Kellnerin, schlägt sich gerade so durchs Leben. Nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund verliert sie nicht nur ihren Job, sondern wird auch noch zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der zuständige Richter Gilles (Michel Blanc) - kurz vor dem Ruhestand, desillusioniert und in seiner eigenen Welt lebend - erkennt in Marie-Line jedoch mehr als nur eine Akte. Um ihr aus ihrer finanziellen Klemme zu helfen, bietet er ihr spontan einen Job an: Da er gerade erst seinen Führerschein abgeben musste, soll Marie-Line einen Monat lang seine Fahrerin sein. Zwischen der impulsiven und lebensfrohen Marie-Line und dem distanzierten und melancholischen Richter entwickelt sich daraufhin eine ungewöhnliche Freundschaft, die beiden einen Weg aus ihren persönlichen Krisen zeigt: Während Marie-Line lernt, mit den Höhen und Tiefen des Lebens besser umzugehen, beginnt Gilles, wieder Freude zu empfinden und sich seiner Umwelt zu öffnen.

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Wie das Leben manchmal spielt" verlosen wir ein Fanpaket mit zwei Kinokarten und einem 20 Euro-Gutschein von FloraPrima.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 05. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen

  

Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
10.09.2025
2 min.
Blu-rays von "Die Abenteuer von Kina & Yuk"
Die Abenteuer von Kina & Yuk" - Zwei Polarfüchse entdecken die Welt
Zum Heimkinostart am 26. September 2025 verlosen wir drei Blu-rays
Agentur (Gewinnspiel)
20.09.2025
2 min.
CDU-Gesundheitspolitikerin: Rauchverbot im Auto wäre Placebo
Ein Rauchverbot im Auto soll Schwangere und Minderjährige vor den Gefahren des Passivrauchens schützen, die CDU-Politikerin Borchardt warnt vor Symbolpolitik. (Symbolbild)
Schätzungen zufolge sind rund eine Million Minderjährige Tabakrauch im Auto ausgesetzt. Ein Verbot reiche jedoch nicht, sagt CDU-Politikerin Simone Borchardt.
15.09.2025
2 min.
Fanpakete von "A Big Bold Beautiful Journey"
A Big Bold Beautiful Journey
Zum Kinostart am 2. Oktober 2025 verlosen wir zwei Fanpakete mit je 2 Kinofreikarten, je einem Regenschirm sowie einer Kosmetiktasche
Agentur (Gewinnspiel)
20.09.2025
2 min.
EVP-Chef: Wir brauchen starke europäische Luftverteidigung
EVP-Chef fordert nach der Verletzung des estnischen Luftraums eine entschlossene Antwort. (Archivbild)
Drei russische Jets fliegen zwölf Minuten über Estland. Zwei weitere russische Kampfjets nähern sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel. EVP-Chef Weber und Selenskyj fordern eine starke Antwort.
19.09.2025
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel