Fanpaket zu "Wie das Leben manchmal spielt"

Zum Kinostart am 2. Oktober 2025 verlosen wir ein Fanpaket mit zwei Kinokarten und einem 20 Euro-Gutschein von FloraPrima

Der französische Film "Wie das Leben manchmal spielt" erzählt von zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten - und doch auf wundersame Weise freundschaftlich zueinander finden. Hochkarätig besetzt mit Louane Emera, die dieses Jahr für Frankreich für den ESC angetreten ist, und Michel Blanc in den Hauptrollen. Passend zum Kinostart am 2. Oktober 2025 verlosen wir ein tolles Fanpaket. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Gewinn:

Blumen sagen manchmal mehr... ob in der Liebe oder Freundschaft. Einen floralen Gruß verschicken und Freude schenken geht ganz einfach und schnell mit FloraPrima! Freut euch auf ein Fanpaket mit einem 20 Euro-Gutschein von FloraPrima und zwei Kinokarten für "Wie das Leben manchmal spielt".

Über den Film:

Marie-Line (Louane Emera), eine junge Kellnerin, schlägt sich gerade so durchs Leben. Nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund verliert sie nicht nur ihren Job, sondern wird auch noch zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Der zuständige Richter Gilles (Michel Blanc) - kurz vor dem Ruhestand, desillusioniert und in seiner eigenen Welt lebend - erkennt in Marie-Line jedoch mehr als nur eine Akte. Um ihr aus ihrer finanziellen Klemme zu helfen, bietet er ihr spontan einen Job an: Da er gerade erst seinen Führerschein abgeben musste, soll Marie-Line einen Monat lang seine Fahrerin sein. Zwischen der impulsiven und lebensfrohen Marie-Line und dem distanzierten und melancholischen Richter entwickelt sich daraufhin eine ungewöhnliche Freundschaft, die beiden einen Weg aus ihren persönlichen Krisen zeigt: Während Marie-Line lernt, mit den Höhen und Tiefen des Lebens besser umzugehen, beginnt Gilles, wieder Freude zu empfinden und sich seiner Umwelt zu öffnen.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Wie das Leben manchmal spielt" verlosen wir ein Fanpaket mit zwei Kinokarten und einem 20 Euro-Gutschein von FloraPrima.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 05. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen