  • Fanpakete von "A Big Bold Beautiful Journey"

Gewinnspiele
Fanpakete von "A Big Bold Beautiful Journey"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Kinostart am 2. Oktober 2025 verlosen wir zwei Fanpakete mit je 2 Kinofreikarten, je einem Regenschirm sowie einer Kosmetiktasche

"A Big Bold Beautiful Journey" kommt am 2. Oktober 2025 in die deutschen Kinos und nimmt die Zuschauer mit auf eine romantische Zeitreise. Es ist der erste Film von Margot Robbie seit "Barbie". Die zweite Hauptrolle übernimmt Colin Farrell. Zum Kinostart verlosen wir zwei Fanpakete mit je 2 Kinofreikarten, je einem Regenschirm sowie einer Kosmetiktasche. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Manche Türen bringen dich zurück in deine Vergangenheit. Manche Türen führen dich in deine Zukunft. Und manche Türen verändern alles. Die Singles Sarah (Margot Robbie) und David (Colin Farrell) treffen sich zum ersten Mal auf einer Hochzeit und begeben sich anschließend, dank einer überraschenden Wendung des Schicksals, zusammen auf eine große, gewagte und grandiose Reise - auf ein witziges, fantastisches und mitreißendes Abenteuer, bei dem sie nicht nur gemeinsam in ihre jeweilige Vergangenheit eintauchen. Sie erkennen auch, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute sind und dass sie vielleicht eine Chance erhalten haben, ihre Zukunft zu verändern.

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "A Big Bold Beautiful Journey" am 2. Oktober 2025 verlosen wir zwei Fanpakete mit je 2 Kinofreikarten, je einem Regenschirm sowie einer Kosmetiktasche.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen

