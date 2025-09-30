Fanpakete von "Jurassic World: Die Wiedergeburt"

Zum Heimkinostart am 2. Oktober 2025 verlosen wir 2 Fanpakete mit je einer Blu-ray und einem coolen "Jurassic World" Handtuch von Picanova

Eine neue Ära bricht an in der legendären "Jurassic World"-Reihe. "Jurassic World: Die Wiedergeburt" erscheint ab 2. Oktober 2025 als 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD und Digital. Passend zum Heimkinostart verlosen wir 2 Fanpakete mit je einer Blu-ray und einem coolen Jurassic World Handtuch von Picanova. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Gewinn:

Freut euch auf ein Fanpaket mit einer Blu-ray von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" und einem coolen "Jurassic World" Handtuch von Picanova. Perfekt für Strand, Bad oder Pool - mit beeindruckendem T-Rex-Design, weich & schnell trocknend. Ein Must-have für alle Dino-Fans, egal ob Kinder oder Erwachsene. Mehr unter: www.picanova.de.

Über den Film:

Ein geheimes Rettungsteam ist auf Mission zum gefährlichsten Ort der Welt, einer Forschungsstation auf einer Insel, auf der Dinosaurier zurückgelassen wurden, die selbst für den ursprünglichen Jurassic Park zu gefährlich waren. Seine Aufgabe: DNA von drei Sauriern zu gewinnen und ein bahnbrechendes Heilmittel für die Menschheit zu entwickeln. Doch das Team macht in diesem Gebiet eine schockierende Entdeckung, die jahrzehntelang vor der Welt verborgen war. Die Action-Superstars Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und der zweifache Oscar-Preisträger Mahershala Ali spielen die Hauptrollen in diesem actiongeladenen Epos des Regisseurs Gareth Edwards ("Rogue One: A Star Wars Story") und des Drehbuchautors David Koepp ("Jurassic Park").

Zum Heimkinostart von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" verlosen wir 2 Fanpakete mit je einer Blu-ray und einem coolen "Jurassic World" Handtuch von Picanova.

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Oktober 2025.

