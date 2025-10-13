Fanpakete von "Superman"

Zum Heimkinostart am 16. Oktober 2025 verlosen wir drei Fanpakete mit je einem Superman-Cape und je einem Pocket-Pop Schlüsselanhänger

Nach dem weltweiten Kinoerfolg erobert James Gunns "Superman" nun auch das Heimkino. Der Film markiert den spektakulären Neustart des DC-Universums und begeistert mit einer Mischung aus Superhelden-Action, emotionaler Tiefe und Gunns unverwechselbarem Humor. Zum Heimkinostart verlosen wir drei Fanpakete mit je einem Superman-Cape und je einem Pocket-Pop Schlüsselanhänger. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

