Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!

Zum Heimkinostart am 16. Mai 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Die gefühlvolle Komödie "Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!" von Elena Senft und David Dietl erzählt von zehn Freunden und ihrem gemeinsamen Weg durch das Leben - mal wahnsinnig witzig, mal von tiefer Trauer erfüllt. Passend zum Heimkinostart am 16. Mai verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Zehn Freunde, drei Jahre, sieben Feste: Als Ellen die Silvesterfeier 2019 ihrer besten Freunde besucht, hütet sie ein Geheimnis: Sie hat eine Affäre mit Sebastian, den sie für die große Liebe hält. Doch er ist mit Eva verheiratet und will sich natürlich nichts anmerken lassen. Es knistert zwischen Rolf und Dina. Es knirscht zwischen Mareike und Adam. Maya wünscht sich Kinder, Natalie kann sich nicht entscheiden. Dann taucht Max auf - er würde Ellen lieben - wenn sie ihn nur ließe. Die Jahre ziehen vorbei und Feste werden gefeiert, wie sie fallen. Es wird geliebt, gestritten, gelacht und geheiratet, Kinder werden geboren, die einen finden sich, die anderen trennen sich. Und dann bringt ein Schicksalsschlag alles ins Wanken und erinnert daran: Das Leben muss intensiv gelebt werden, mit den besten Freunden und am besten in jedem einzelnen Moment!

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 01. Juni 2025.

Teilnahmebedingungen