Über den Film:

Sie sind eine Laune der Natur und durch ihre Superkräfte die größte Attraktion im Zirkus: ein magisch begabter Albino, ein magnetischer Zwerg, ein Wolfsmensch mit übermenschlichen Kräften und eine elektrisierende Tänzerin. Als die Deutschen 1943 in Rom einmarschieren und ihr Zirkusdirektor und Ziehvater Israel auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit spurlos verschwindet, beginnt für Cencio, Mario, Fulvio und Matilde eine bizarre Odyssee durch die vom Krieg zerrissene, ewige Stadt. Die Vier müssen gemeinsam ums Überleben kämpfen und hoffen, im Zirkus Berlin eine neue Heimat gefunden zu haben. Doch der Zirkusdirektor und fanatische Nazi Franz hat es auf ihre Superkräfte abgesehen, denn er verfolgt seine ganz eigenen, perfiden Pläne und betreibt groteske Menschen-Experimente. Es entsteht eine absonderliche und ganz eigene spektakuläre Geschichte von dem Kampf nach Freiheit, Anerkennung und gegen Ausgrenzung.

"Freaks Out" feierte seine Premiere auf dem Filmfestival in Venedig 2021 und wurde prompt mit dem Hauptpreis für den besten Wettbewerbsfilm ausgezeichnet.

