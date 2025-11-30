Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Freikarten, Hörspiele, Soundtrack CDs und Erstleserbücher von "Bibi Blocksberg- Das große Hexetreffen"

Bibi Blocksberg- Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg- Das große Hexentreffen Bild: © 2025 LEONINE Studios
Bibi Blocksberg- Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg- Das große Hexentreffen Bild: © 2025 LEONINE Studios
Freikarten, Hörspiele, Soundtrack CDs und Erstleserbücher von "Bibi Blocksberg- Das große Hexetreffen"
Zum Kinostart am 11. Dezember 2025 von "Bibi Blocksberg- Das große Hexentreffen" verlosen wir vier Freikarten, zwei Hörspiele, zwei Soundtrack CDs und zwei Erstleserbücher zum Film

Nach erfolgreichen und preisgekrönten Filmreihen wie "Die Schule der magischen Tiere" und "Die Drei ???", die wie kaum ein anderes Franchise für hochwertige, generationenübergreifende Kinoerlebnisse stehen, kommt mit dem Abenteuerspaß "Bibi Blocksberg- Das große Hexentreffen" nun das nächste große Family-Entertainment-Event auf die Leinwand. Zum Kinostart am 11. Dezember 2025 verlosen wir vier Freikarten, zwei Hörspiele, zwei Soundtrack CDs und zwei Erstleserbücher. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

Zum Inhalt:

Die Neustädter Junghexe Bibi (NALA) ist ganz aus dem Häuschen: Der große Hexenkongress steigt - und das auf dem Blocksberg! Klar wie Kartoffelbrei, dass sie zusammen mit Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philomena Amari) als Helferin mit dabei sein will. Doch kaum sind die ersten Hexen gelandet, geht alles drunter und drüber: Hexsprüche enden im Durcheinander, die Althexen spielen plötzlich verrückt und der ganze Hexenkongress gerät aus dem Ruder! Jetzt
brauchen die Junghexen Mut, Fantasie und eine ordentliche Portion Freundschaft, um das Chaos zu stoppen und die Zukunft der Hexenwelt zu retten…

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 11. Dezember 2025 von "Bibi Blocksberg- Das große Hexentreffen" verlosen wir vier Freikarten, zwei Hörspiele, zwei Soundtrack CDs und zwei Erstleserbücher. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 9. Dezember 2025.

Teilnahmebedingungen

