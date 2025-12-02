Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Disneys "Fantastische Festtage"
Disneys "Fantastische Festtage" Bild: ©The Walt Disney Company Germany
Disneys "Fantastische Festtage"
Disneys "Fantastische Festtage" Bild: ©The Walt Disney Company Germany
Gewinnspiele
Gewinne ein Fanpacket für Disneys "Fantastische Festtage"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Weihnachtszeit verlosen wir ein Fanpacket mit Lizenzprodukten von Disneys "Fantastischen Festtagen"

Wenn die Häuser im Lichterglanz erstrahlen, Wunschzettel geschrieben werden und zwischen Plätzchenduft, Geschenkpapier und Weihnachtsliedern der ganz normale Festtagstrubel beginnt, ist eines klar: Es ist wieder diese besondere Zeit im Jahr. Genau dieses Gefühl feiert Disney in diesem Jahr unter dem Motto "Fantastische Festtage", einer liebevollen Hommage an das echte Leben zwischen Festtagsfreude und Familienchaos. Ein weiteres Highlight ist der Kinostart von "Zoomania 2" am 26. November 2025, der Judy Hopps und Nick Wilde zurück auf die große Leinwand bringt. Ergänzt wird die Saison durch zahlreiche festliche Produktneuheiten aus den Welten von Disney, Pixar, MARVEL und Star Wars™, die das Schenken zum Erlebnis machen. 

Kaum eine Figur verkörpert dieses Jahr so viel Herz, Humor und Chaos wie Stitch. Nach seinem erfolgreichen Comeback im diesjährigen Live-Action-Film "Lilo & Stitch" begeistert der kleine Außerirdische nun auch im Disney Weihnachts-Produktspot und erobert dabei einmal mehr die Herzen seiner Fans. "Zoomania 2" startet am 26. November 2025 im Kino. Judy Hopps und Nick Wilde ermitteln undercover in neuen Stadtvierteln, um ein mysteriöses Reptil zu fassen, das die Metropole bedroht. Dabei wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt. Der Film bietet wieder Humor, Abenteuer und Herz. Passend dazu erscheinen neue Produkte wie Squishmallows, Plüschfiguren, Fahrzeuge, Spielfiguren von Jazwares und Funko Pop!-Figuren für Fans. 

 

Zum Fanpacket: 

  • Disney Princess Rapunzel Storytime Stackers Puppenhaus mit kleiner Puppe, Pascal-Figur und 7 Zubehörteilen von Mattel im Wert von 26,99 €
  • 1 x Disney Vaiana 2 Kakamora-Barge von LEGO® im Wert von 99,99 €
  • 1 x Disney - ily 4EVER - Stitch - Puppe ca. 45 cm von JAKKS Pacific im Wert von 49,99 €
  • 1 x MARVEL FANTASTIC FOUR: INVISIBLE WOMAN AND FRANKLIN von Funko Pop! im Wert von 16,00 €
  • 1 x Star Wars Epic Hero 4" Figuren von Hasbro im Wert von 10,99 €  

 

 

Gewinnspiel

Zur Weihnachtszeit verlosen wir ein Fanpacket von Disneys "Fantastische Festtage" 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 20. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

