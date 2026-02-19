MENÜ
Scream 7
Scream 7
Gewinnspiele
Gewinne ein Fanpaket zu "Scream 7"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Kinostart am 26. Februar 2026 von "Scream 7" verlosen wir drei Fanpakete mit jeweils 1x2 Kinotickets und einem T-Shirt

Sidney Prescott lebt in einer ruhigen Stadt, bis ein neuer Ghostface-Killer auftaucht und ihre Tochter ins Visier nimmt. Sie stellt sich ihrer Vergangenheit und kämpft gegen ein neues Blutvergießen. Zum Kinostart von "Scream" am 26. Februar 2026 verlosen wir drei Fanpakete mit jeweils 1x2 Kinotickets und einem T-Shirt. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Eine ruhige Stadt. Ein neues Leben. Und dann taucht Ghostface wieder auf. Sidney Prescott will endlich Frieden. Doch der Albtraum findet sie trotzdem. Diesmal geht es um ihre Tochter. Diesmal geht es um alles. Sidney stellt sich ihrer Vergangenheit. Sie jagt die Wahrheit. Sie kämpft um ihre Familie. Und jede Entscheidung kann tödlich sein. 
Sidney Prescott hat sich ein neues Leben aufgebaut. Dann beginnt eine neue Mordserie. Ghostface ist zurück. Der Killer hat ein klares Ziel. Er will Sidneys Tochter. Sie wird von Isabel May gespielt. Sidney wird wieder zur Jägerin. Sie will ihre Familie schützen. Sie muss dafür ihre alten Ängste aushalten. 

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 26. Februar 2026 von "Scream 7" verlosen wir drei Fanpakete  mit jeweils 1x2 Kinotickets und einem T-Shirt 

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 01. März 2026

Teilnahmebedingungen

