Gewinne ein Fanpaket zum Film "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Astrid Lindgren, die vor allem durch ihre Kinderbücher wie "Pippi Langstrumpf", "Michel aus Lönneberga" und "Ronja Räubertochter" bekannt wurde, prägte mit ihren Werken Generationen von Leser*innen. Zum Kinostart am 22. Januar 2026 von "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren" verlosen wir drei Pakete mit Kinokarten, Stiftesets und Tagebüchern. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

"ASTRID LINDGREN - DIE MENSCHHEIT HAT DEN VERSTAND VERLOREN" nähert sich der Autorin auf neue Weise, widmet sich ihren Tagebüchern, die zwischen 1939-1945 entstanden sind und erzählt von der noch unbekannten Astrid Lindgren als Chronistin des Zweiten Weltkriegs. Die erst 2015 veröffentlichten und in mehr als 20 Sprachen übersetzen Kriegstagebücher von Astrid Lindgren lagen 70 Jahre lang in ihrem Schlafzimmer im Wäscheschrank verborgen. Sie sind eine einzigartige Dokumentation aus der Sicht einer Mutter und frühen Feministin der Schrecken von Diktatur und Terror - und appellieren leidenschaftlich an Mitmenschlichkeit, Frieden und Gleichberechtigung. "ASTRID LINDGREN - DIE MENSCHHEIT HAT DEN VERSTAND VERLOREN" erzählt mit dokumentarischen und szenischen Bildern aus der Sicht von Astrid Lindgren und ihrer Tochter Karin, ihrer Enkelin Annika und ihrem Großenkel Johan anhand der Kriegstagebücher die wahre Geschichte hinter dem Erfolg der Weltautorin. Dabei gehen die Nachkommen bei der Lektüre und in Gesprächen miteinander auch den schmerzhaften Ereignissen im privaten Leben Astrid Lindgrens nach.

