MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne ein Fanpaket zum Film "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren"

Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren
Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren Bild: Entertainment Kombinat GmbH
Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren
Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren Bild: Entertainment Kombinat GmbH
Gewinnspiele
Gewinne ein Fanpaket zum Film "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 22. Januar 2026 von "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren" verlosen wir drei Fanpakete

 

Astrid Lindgren, die vor allem durch ihre Kinderbücher wie "Pippi Langstrumpf", "Michel aus Lönneberga" und "Ronja Räubertochter" bekannt wurde, prägte mit ihren Werken Generationen von Leser*innen. Zum Kinostart am 22. Januar 2026 von "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren" verlosen wir drei Pakete mit Kinokarten, Stiftesets und Tagebüchern. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:  

"ASTRID LINDGREN - DIE MENSCHHEIT HAT DEN VERSTAND VERLOREN" nähert sich der Autorin auf neue Weise, widmet sich ihren Tagebüchern, die zwischen 1939-1945 entstanden sind und erzählt von der noch unbekannten Astrid Lindgren als Chronistin des Zweiten Weltkriegs. Die erst 2015 veröffentlichten und in mehr als 20 Sprachen übersetzen Kriegstagebücher von Astrid Lindgren lagen 70 Jahre lang in ihrem Schlafzimmer im Wäscheschrank verborgen. Sie sind eine einzigartige Dokumentation aus der Sicht einer Mutter und frühen Feministin der Schrecken von Diktatur und Terror - und appellieren leidenschaftlich an Mitmenschlichkeit, Frieden und Gleichberechtigung. "ASTRID LINDGREN - DIE MENSCHHEIT HAT DEN VERSTAND VERLOREN" erzählt mit dokumentarischen und szenischen Bildern aus der Sicht von Astrid Lindgren und ihrer Tochter Karin, ihrer Enkelin Annika und ihrem Großenkel Johan anhand der Kriegstagebücher die wahre Geschichte hinter dem Erfolg der Weltautorin. Dabei gehen die Nachkommen bei der Lektüre und in Gesprächen miteinander auch den schmerzhaften Ereignissen im privaten Leben Astrid Lindgrens nach.

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart am 22. Januar 2026 von "Astrid Lindgren - Die Menschheit hat den Verstand verloren" verlosen wir drei Fanpakete

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 20. Januar 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
03.01.2026
3 min.
Gewinne eine DVD vom Film "22 Bahnen"
Gewinne eine DVD vom Film "22 Bahnen"
Wir verlosen zum Heimkinostart von "22 Bahnen" am 23. Januar 2026 drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
31.12.2025
3 min.
Gewinne ein Highlight aus dem Fanpaket von KOSMOS erweitert das Kult-Universum rund um "Die drei ???"
Die drei ???
WIr verlosen ein Teil des Fanpakets von KOSMOS erweitert das Kult-Universum rund um "Die drei ???"
Agentur (Gewinnspiel)
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel