Gewinne ein Highlight aus dem Fanpaket von KOSMOS erweitert das Kult-Universum rund um "Die drei ???"

Die Kultdetektive Justus, Peter und Bob feiern Anfang 2026 ihren 100. Fall auf der großen Leinwand! Am 22. Januar 2026 startet der neue Kinofilm "Die drei ??? - Toteninsel" in den deutschen Kinos. Fans dürfen sich auf ein packendes Abenteuer freuen: Ein mysteriöser Anruf, Rätsel um die Archäologen-Gruppe "Sphinx" und eine abgelegene Insel stellen die drei Freunde vor ihre bisher größte Herausforderung - und bringen sogar Erzfeind Skinny Norris zurück ins Spiel. Wir verlosen ein Highlight aus dem Fanpaket von "KOSMOS erweitert das Kult-Universum rund um "Die drei ???"" Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über das Hörspiel::

Begleitend zum Film erscheinen spannende Neuheiten im KOSMOS-Programm: Das Buch zum Film mit exklusiven Szenenfotos, das Spiel zum Kinofilm für zwei bis vier Hobbydetektive, ein Erstlese-Buch für junge Fans sowie ein Freundebuch mit Originalfotos aus dem Film. Als literarisches Highlight sorgt Andreas Eschbachs Roman "Die Auferstehung", der die Kultdetektive in einer außergewöhnlichen Zukunftsvision neu interpretiert und bereits Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste erreicht hat, für zusätzliche Begeisterung. Neben den drei Ermittlern Justus, Peter und Bob als Noppensteinfiguren, bringt BlueBrixx das ikonische "Die drei ???" - Walkie-Talkie erstmals als Klemmbaustein-Set heraus und ermöglicht Fans, das bekannte Ermittlungswerkzeug selbst nachzubilden. Neben einem umfangreichen Partyausstattung-Sortiment für die perfekte "Die drei ???"-Mottoparty, bietet DH Konzept jüngeren Fans mit dem "Die drei ??? Kids" Mal- und Rätselheft, gefüllt mit Labyrinthen, Suchbildern, kniffligen Aufgaben und fröhlichen Ausmalmotiven rund um das Trio, einen idealen Einstieg in die Welt der Detektive und ist perfekt für unterwegs oder gemütliche Nachmittage zu Hause.

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Januar 2026

