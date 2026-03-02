Gewinne eine Blu-ray für "Erinnern, bezeugen, weitertragen - Zeugen der Wahrheit"

Zum Heimkinostart am 06. März 2026 verlosen wir zwei Blu-rays für "Erinnern, bezeugen, weitertragen - Zeugen der Wahrheit"

"Zeugen der Wahrheit" erzählt die wahre Geschichte zweier jüdischer Gefangener, die 1942 aus einem Vernichtungslager fliehen wollen, um die Welt zu warnen. Der Film zeigt ihren Kampf gegen Terror, Verzweiflung und das Schweigen. zum Heimkinostart am 06. März 2026 verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

"Zeugen der Wahrheit" spielt im Januar 1942 im besetzten Polen. Die Nationalsozialisten errichten heimlich ein Vernichtungslager. Solomon und Michael geraten in Gefangenschaft. Sie werden als Totengräber zur Zwangsarbeit gezwungen. Sie müssen die Leichen ermordeter jüdischer Männer, Frauen und Kinder beseitigen. Das Grauen wird für sie zum Alltag. Inmitten dieser Hölle wächst ein Entschluss. Sie wollen ausbrechen. Sie wollen berichten, was sie gesehen haben. Sie wollen als Augenzeugen die Wahrheit nach draußen tragen. Jeder Helfer kann ein Verräter sein. Jede Minute kann sie verraten. Die Flucht wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit und gegen ein System, das keine Zeugen dulden. Der Film basiert auf den realen Erlebnissen von Solomon Wiener und Michael Podchlebnik. Regie führt Lior Geller. Er ist Deutscher Filmpreisträger. Yad Vashem nennt den Film einen der wichtigsten Beiträge zur filmischen Auseinandersetzung mit dem Holocaust.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 06. März 2026 von "Erinnern, bezeugen, weitertragen - Zeugen der Wahrheit" verlosen wir zwei Blu-rays

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 22. März 2026

Teilnahmebedingungen