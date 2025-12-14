MENÜ
The Long Walk - Der Todesmarsch
The Long Walk - Der Todesmarsch
Gewinne eine Blu-ray für "The Long Walk - Der Todesmarsch"
Zum Heimkinostart am 24. Dezember von "The Long Walk - Der Todesmarsch" verlosen wir zwei Blu-rays

 In THE LONG WALK - TODESMARSCH kämpft eine Gruppe junger Männer in einem totalitären Staat um Freiheit, Anerkennung und ihr Überleben. Der alljährliche "Long Walk" ist ihre einzige Chance, der Armut zu entkommen. Wer ihn gewinnt, erlangt Ruhm und Ehre - wer versagt, bezahlt mit seinem Leben. Zum Heimkinostart am 24. Dezember verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

 

Über den Film: 

Ein packender dystopischer Actionthriller von Erfolgsregisseur Francis Lawrence ("Die Tribute von Panem"-Reihe). Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger - THE LONG WALK erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte eines tyrannischen Polizeistaats, in dem es nur einen Ausweg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden "Long Walk". Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben. 

Regie: Francis Lawrence

 

 

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 26. Dezember 2025

Teilnahmebedingungen

