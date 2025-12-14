Gewinne eine Blu-ray für "The Long Walk - Der Todesmarsch"

Zum Heimkinostart am 24. Dezember von "The Long Walk - Der Todesmarsch" verlosen wir zwei Blu-rays
Über den Film:
Ein packender dystopischer Actionthriller von Erfolgsregisseur Francis Lawrence ("Die Tribute von Panem"-Reihe). Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger - THE LONG WALK erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte eines tyrannischen Polizeistaats, in dem es nur einen Ausweg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden "Long Walk". Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben.
Regie: Francis Lawrence
Gewinnspiel
Zum Heimkinostart am 24. Dezember von "The Long Walk - Der Todesmarsch" Verlosen wir zwei Blu-rays.
Gewinnspiel läuft bis zum 26. Dezember 2025