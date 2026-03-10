Gewinne eine Blu-ray oder eine DVD zu "Turbulence"

Zum Heimkinostart von "Turbulence" am 20. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Eine Stadt hält den Atem an. Ein Geheimnis drängt an die Oberfläche. Jemand jagt die Wahrheit. Jemand anders jagt ihn. Jede Entscheidung zählt. Jede Minute wird gefährlicher. Am Ende bleibt nur eine Frage. Wie weit gehst du, wenn alles auf dem Spiel steht? Zum Heimkinostart von "Turbulence" am 20. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Das junge Ehepaar Zach und Emmy wagt eine Heißluftballonfahrt über die italienischen Dolomiten, um ihre Liebe neu zu entfachen. Als die beiden und Pilot Harry von einer dritten Passagierin, Julia, begleitet werden, nimmt das Geschehen fünftausend Meter über dem Boden eine unvorhersehbare Wendung. Aus einer Reise, die unvergesslich werden sollte, wird ein Albtraum: Während in schwindelerregender Höhe dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, entlädt sich die gnadenlose Macht der Natur.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Turbulence" am 20. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 25. März 2026