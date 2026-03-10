MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne eine Blu-ray oder eine DVD zu "Turbulence"

Turbulence
Turbulence Bild: Leonine Studios
Turbulence
Turbulence Bild: Leonine Studios
Gewinnspiele
Gewinne eine Blu-ray oder eine DVD zu "Turbulence"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "Turbulence" am 20. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Eine Stadt hält den Atem an. Ein Geheimnis drängt an die Oberfläche. Jemand jagt die Wahrheit. Jemand anders jagt ihn. Jede Entscheidung zählt. Jede Minute wird gefährlicher. Am Ende bleibt nur eine Frage. Wie weit gehst du, wenn alles auf dem Spiel steht? Zum Heimkinostart von "Turbulence" am 20. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Das junge Ehepaar Zach und Emmy wagt eine Heißluftballonfahrt über die italienischen Dolomiten, um ihre Liebe neu zu entfachen. Als die beiden und Pilot Harry von einer dritten Passagierin, Julia, begleitet werden, nimmt das Geschehen fünftausend Meter über dem Boden eine unvorhersehbare Wendung. Aus einer Reise, die unvergesslich werden sollte, wird ein Albtraum: Während in schwindelerregender Höhe dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, entlädt sich die gnadenlose Macht der Natur.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Turbulence" am 20. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

 

Das Gewinnspiel läuft bis zum 25. März 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:10 Uhr
1 min.
75-Jähriger verursacht Unfall auf Holzstraße in Werdau
In Werdau ist ein Auto gegen einen Zaun gefahren.
Ein Verkehrsunfall in Werdau endete glimpflich, obwohl der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Ermittlungen laufen.
Lutz Kirchner
15:11 Uhr
2 min.
130 Busfahrer beteiligen sich an Streik im Landkreis Zwickau
Die Busse des RVW bewegen sich am Mittwoch keinen Millimeter.
Wer in Westsachsen auf den Bus angewiesen ist, schaut am Mittwoch in die Röhre: Ein Verdi-Warnstreik legt 70 Prozent des regionalen Busverkehrs lahm. Doch kommt es zu weiteren Streiks?
Valentin Hermann
09.03.2026
2 min.
Gewinne zwei Kinotickets und ein Taschenbuch von Colleen Hoover zu "Für immer ein Teil von dir - Reminders of him"
Für immer ein Teil von dir - Reminders of him
Zum Kinostart am 12. März 2026 von "Für immer ein Teil von dir - Reminders of him" verlosen wir 3x2 Kinotickets und drei Taschenbücher von Colleen Hoover
Agentur (Gewinnspiel)
10.03.2026
3 min.
Letzter Verkaufstag für Edeka Meisel in Hohenstein-Ernstthal
Der Edeka-Parkplatz präsentierte sich am Dienstagnachmittag meist nahezu leer.
Am Dienstag hatte Edeka Meisel zum letzten Mal geöffnet. Nach einer Woche Schließzeit soll das Geschäft mit einem neuen Betreiber wiedereröffnet werden. Was sagen die Kunden?
Cristina Zehrfeld
11.03.2026
2 min.
Gewinne eine Blu-ray zu "No Hit Wonder"
No Hit Wonder
Zum Heimkinostart von "No Hit Wonder" am 05. März 2026 verlosen wir zwei Blu-rays
Agentur (Gewinnspiel)
10.03.2026
3 min.
Verdi ruft im Busverkehr im Erzgebirge zum Streik: Jetzt steht Termin fest – So reagiert der RVE
Die Gewerkschaft Verdi ruft Busfahrer beim Regionalverkehr Erzgebirge diese Woche zum Streik auf.
Dass es im regionalen Nahverkehr in Sachsen ab dieser Woche Warnstreiks geben soll, ist bereits seit einigen Tagen bekannt. Nun steht fest, wann genau das Erzgebirge davon betroffen ist. Wie der RVE auf den Ausstand reagiert.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel