Gewinne eine Blu-ray und eine DVD zu "Der Hochstapler-Roofmann"

Zum Heimkinostart von "Der Hochstapler-Roofman" am 13. März 2026

Über den Film:

"DER HOCHSTAPLER - ROOFMAN" erzählt die wahre Geschichte von Jeffrey Manchester. Er ist ein ehemaliger Army Ranger. Nach seiner Entlassung rutscht er in die Kriminalität. Er überfällt Fastfood-Restaurants. Er steigt über die Dächer ein. So entsteht der Name "Roofman". Er beginnt mit über 40 Einbrüchen. Dann wird er gefasst. Er landet im Gefängnis. Er plant sofort die Flucht. Er schafft es darüber hinaus. Er versteckte sich an einem absurden Ort. Es ist ein Spielzeuggeschäft. Jeffrey wird das Land verlassen. Sein Freund Steve hilft ihm dabei. Doch dann trifft er Leigh. Sie ist alleinerziehend. Zwischen beiden entsteht Nähe. Jeffrey beginnt zu hoffen. Gleichzeitig zieht sich die Schlinge zu. Die Polizei bleibt dran. Sein Doppelleben wird gefährlich. Jede Entscheidung kostet Zeit. Und Zeit hat er kaum. Der Film ist eine Verbrecher-Komödie mit Herz. Der Ton ist humorvoll und spannend. Regie führt Derek Cianfrance. Channing Tatum spielt Jeffrey Manchester. Kirsten Dunst spielt Leigh. LaKeith Stanfield spielt Steve. Peter Dinklage ist ebenfalls dabei. Ben Mendelsohn spielt einen Pastor. Der Film feiert seine Weltpremiere beim Toronto International Film Festival 2025.

