  • Gewinne eine Blu-ray und eine DVD zu "Der Hochstapler-Roofmann"

Der Hochstapler-Roofman
Der Hochstapler-Roofman
Gewinne eine Blu-ray und eine DVD zu "Der Hochstapler-Roofmann"
Zum Heimkinostart am 13. März 2026 verlosen wir zu "Der Hochstapler- Roofman" eine Blu-ray und eine DVD

Jeffrey Manchester wird als "Roofman" zum legendären Einbrecher und taucht nach seiner Flucht in einem Spielzeuggeschäft unter. Als er Leigh erfuhr, gerät sein perfekter Plan aus dem Takt und die Vergangenheit rückt näher. Zum Heimkinostart von "Der Hochstapler-Roofman" am 13. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

"DER HOCHSTAPLER - ROOFMAN" erzählt die wahre Geschichte von Jeffrey Manchester. Er ist ein ehemaliger Army Ranger. Nach seiner Entlassung rutscht er in die Kriminalität. Er überfällt Fastfood-Restaurants. Er steigt über die Dächer ein. So entsteht der Name "Roofman". Er beginnt mit über 40 Einbrüchen. Dann wird er gefasst. Er landet im Gefängnis. Er plant sofort die Flucht. Er schafft es darüber hinaus. Er versteckte sich an einem absurden Ort. Es ist ein Spielzeuggeschäft. Jeffrey wird das Land verlassen. Sein Freund Steve hilft ihm dabei. Doch dann trifft er Leigh. Sie ist alleinerziehend. Zwischen beiden entsteht Nähe. Jeffrey beginnt zu hoffen. Gleichzeitig zieht sich die Schlinge zu. Die Polizei bleibt dran. Sein Doppelleben wird gefährlich. Jede Entscheidung kostet Zeit. Und Zeit hat er kaum. Der Film ist eine Verbrecher-Komödie mit Herz. Der Ton ist humorvoll und spannend. Regie führt Derek Cianfrance. Channing Tatum spielt Jeffrey Manchester. Kirsten Dunst spielt Leigh. LaKeith Stanfield spielt Steve. Peter Dinklage ist ebenfalls dabei. Ben Mendelsohn spielt einen Pastor. Der Film feiert seine Weltpremiere beim Toronto International Film Festival 2025.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Der Hochstapler-Roofman" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Jetzt mitspielen!

 

Gewinnspiel läuft bis zum 17. März 2026

Teilnahmebedingungen

