Musik, Exzess, Pop-Rebellion - Creation Stories: Der Mann, der die Oasis entdeckte
Musik, Exzess, Pop-Rebellion - Creation Stories: Der Mann, der die Oasis entdeckte
Gewinnspiele
Gewinne eine Blu-ray von "Musik, Exzess, Pop-Rebellion - Creation Stories: Der Mann, der die Oasis entdeckte "
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart von "Musik, Exzess, Pop-Rebellion - Creation Stories: Der Mann, der die Oasis entdeckte " am 20. Februar 2026 verlosen wir zwei Blu-rays

Das Musik-Biopic erzählt den Aufstieg und Fall des Label-Gründers Alan McGee und die Geburt von Creation Records. Zum Heimkinostart am 20. Februar 2026 von "Musik, Exzess, Pop-Rebellion - Creation Stories: Der Mann, der die Oasis entdeckte" verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Wildes Musik-Biopic von den "Trainspotting"-Schöpfern: Oscar®-Preisträger Danny Boyle, Irvine Welsh und Co. erzählen die exzessive Lebensgeschichte des legendären Musik-Moguls Alan McGee (Ewen Bremner). Der junge Alan wächst in einfachen Verhältnissen in Glasgow auf. Angestachelt von musikalischen Rebellen wie David Bowie und den Sex Pistols zieht es ihn in den Londoner Underground, wo er das Plattenlabel Creation Records gründet und Bands wie Oasis, My Bloody Valentine und The Jesus and Mary Chain entdeckt, die den Sound einer ganzen Ära prägen. Doch der Erfolg steigt ihm zu Kopf, es folgen Drogenexzesse mit seinem Kumpel Ralph (Jason Isaacs) und ein jäher Absturz. Im Interview mit der Journalistin Gemma (Suki Waterhouse) blickt er zurück auf seine Wurzeln, sein ausschweifendes Leben und sein musikalisches Vermächtnis. 

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 28. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

