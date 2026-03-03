MENÜ
Red Sonja
Red Sonja Bild: Panorama Entertainment
Red Sonja
Red Sonja Bild: Panorama Entertainment
Gewinne eine Blu-ray von "Red Sonja"
Gewinnspiel
Zum Heimkinostart am 26. Februar 2026 von "Red Sonja" verlosen wir drei Blu-rays

"Red Sonja" wird nach der Zerstörung ihrer Heimat gefangen genommen und in eine Gladiatoren-Arena gezwungen. Sie planen die Flucht und entfacht mit neuen Verbündeten einen Aufstand gegen Kaiser Dragan. Zum Heimkinostart am 26. Februar 2026 verlosen wir drei Blu-rays. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

"Red Sonja" spielt in einer rauen Fantasy-Welt. Hyrkania wird ausgelöscht. Red Sonja überlebt als einzige Kriegerin. Sie gerät in den Händen von Kaiser Dragan. Er macht sie zur Attraktion in seinen Gladiatoren-Arenen. Dort soll sie sterben oder gehorchen. Sonja nutzt die Arena als Bühne. Sie beobachteten die Schwächen des Systems. Sie knüpft Kontakte zu anderen Gefangenen. Sie schmiedet einen Plan zur Flucht. Aus dem Plan wird ein Aufstand. Sonja stellt sich Dragan entgegen. Sie kämpft nicht nur für sich. Sie kämpft für Freiheit. Der Film ist Action-Fantasy und trägt eine klare Rache- und Rebellionsgeschichte. Regie führt MJ Bassett. Das Drehbuch schreibt Tasha Huo. In den Rollen spielen Matilda Lutz, Robert Sheehan und Martyn Ford. Der Film ist eine moderne Neuinterpretation der Kultfigur und knüpft an den Klassiker von 1985 an. Die FSK liegt bei 16.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 26. Februar 2026 von "Red Sonja" verlosen wir drei Blu-rays

Jetzt mitspielen!

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. März 2026

