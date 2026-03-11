Gewinne eine Blu-ray zu "No Hit Wonder"

Der abgestürzte Sänger Daniel landet auf dem Geschlossenen und bekommt von der Ärztin Lissi einen riskanten Deal angeboten. Gemeinsam sollen sie eine Gruppe einsamer Menschen durch Singen glücklich machen und dabei selbst an ihre Grenzen geraten. Zum Heimkinostart von "No Hit Wonder" am 05. März 2026 verlosen wir zwei Blu-rays. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Daniel ist ein ehemaliger Popstar. Er lebt nur noch von einem einzigen Song. Der Hit hat ihn berühmt gemacht. Der Hit hat ihn auch zerstört. Nach einem missglückten Abgang landet er in der Psychiatrie. Er darf nicht raus. Dr. Lissi Waldstett arbeitet dort. Sie forscht über Glück. Dafür bekommt sie kaum Geld und kaum Anerkennung. Sie brauchen einen Durchbruch. Als Daniel auf ihrer Station auftaucht, sieht sie ihre Chance. Sie bietet ihm Hilfe an. Er soll im Gegenzug eine Gruppe einsamer Menschen glücklich machen. Das Mittel ist Singen. Daniel und Lissi starten widerwillig. Beide wollen die anderen kontrollieren. Beide setzen Druck ein. Doch die Gruppe ist anders als erwartet. Es sind liebenswürdige Außenseiter. Sie bringen eigene Wunden mit. Sie bringen auch Hoffnung mit. Daniel wird gezwungen, sich seinem Song zu stellen. Lissi muss lernen, was Glück wirklich bedeutet. Am Ende hängt für alles etwas davon. Und jeder Auftritt wird zum Kampf um Würde und Leben. Genre: Tragikomödie mit Musik und Drama-Elementen . Eine Geschichte über Absturz, Scham und zweite Chancen. Der Fokus liegt auf Gemeinschaft und Musik als Rettungsanker.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 21. März 2026