Gewinne eine CD das Hörspiel "Sherlock Holmes-Folge 69: Die Perle des Manderins"

Ein Amulett, eine kostbare Perle und ein tödlicher Fluch - Sherlock Holmes und Dr. Watson stehen vor einem Rätsel, das sie in die Schatten zwischen Aberglauben und Mord führt. Wer oder was steckt hinter der unheilvollen Erscheinung des Mandarins? In Folge 69 der Hörspielreihe Sherlock Holmes - Die Geheimen Fälle Des Meisterdetektivs: Die Perle Des Mandarins von Marc Gruppe nach Arthur Conan Doyle und Amy Onn spukt es anscheinend gewaltig. Wir verlosen drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen!

In der 69. Folge der Hörspielreihe Sherlock Holmes - Die Geheimen Fälle des Meisterdetektivs mit dem Titel "Die Perle des Mandarins" geraten Holmes und Watson in einen Fall voller Aberglauben und tödlicher Geheimnisse. Der wohlhabende Adam Bradshaw bringt von einer Reise ein Amulett mit einer kostbaren Perle mit. Kurz darauf erfährt er, dass der ursprüngliche Besitzer - ein chinesischer Mandarin - von vier Matrosen ermordet wurde. Das Schmuckstück soll verflucht sein, denn alle bisherigen Besitzer starben unter mysteriösen Umständen, nachdem sie angeblich das Gesicht des Mandarins gesehen hatten. Nun wird auch Bradshaw von dieser Erscheinung heimgesucht. Holmes und Watson müssen herausfinden, ob es sich um übernatürliche Kräfte oder um ein perfides Verbrechen handelt.

