Das Gruselkabinet - Der Fall Saddler's Croft Bild: 2022 Glücksstern-PR
Das Gruselkabinet - Der Fall Saddler's Croft Bild: 2022 Glücksstern-PR
Gewinnspiele
Gewinne eine CD für das Hörspiel "Das Gruselkabinet - Der Fall Saddler's Croft"
Von Agentur (Gewinnspiel)
WIr verlosen drei CDs für das Hörspiel "Das Gruselkabinet - Der Fall Saddler's Croft"

 

Ein idyllisches Landgut, ein geheimnisvoller Tempel und ein Spuk, der selbst die Wissenschaft herausfordert: Flaxman Low ermittelt in "Saddler's Croft" - ein Hörspiel voller viktorianischer Atmosphäre und übernatürlicher Rätsel!  Wir verlosen drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen! 

 

Über das Hörspiel:: 

In der 196. Folge der preisgekrönten Hörspielreihe Gruselkabinett mit dem Titel "Flaxman Low - Der Fall Saddler's Croft" verschlägt es die Hörer ins Jahr 1897 nach Sussex. Sadie Corcoran verliebt sich in das malerische Anwesen "Saddler's Croft" samt geheimnisvollem Tempel. Ihr Ehemann Andy erfüllt ihr den Wunsch und kauft das Haus - doch schon bald geschehen unheimliche Dinge. Sadie beginnt nachts zu schlafwandeln, angelockt von gespenstischen Gesängen. Liegt ein Fluch auf dem Anwesen? Treibt ein griechischer Geist im Tempel sein Unwesen? In seiner Verzweiflung wendet sich Andy an den berühmten Geisterjäger Flaxman Low, der beschließt, dem Spuk auf den Grund zu gehen. Ein klassischer Fall für den ersten Ermittler des Übersinnlichen!

 

Gewinnspiel

Wir verlosen drei CDs zu "Das Gruselkabinet - Der Fall Saddler's Croft"

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Januar 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
