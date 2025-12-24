MENÜ
  • Gewinne eine CD für das Hörspiel der "Grimms Märchen-Folge 19"

Gewinnspiele
Gewinne eine CD für das Hörspiel der "Grimms Märchen-Folge 19"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

WIr verlosen drei CDs für das Hörspiel der "Grimms Märchen-Folge 19"

 

Am 28. November 2025 erscheint die neue Folge der preisgekrönten Hörspielreihe "Grimms Märchen 19". So kommt es doch gut zupass, dass man in dieser Jahreszeit vielleicht ein bisschen mehr Zeit, Lust und Muße zum Hörspielhören hat. Wir verlosen drei CDs. Einfach unsere Preisfragen lösen und gewinnen! 

 

Über das Hörspiel:: 

Die 19. Folge der Hörspielreihe Grimms Märchen vereint drei klassische Geschichten in einer über 73-minütigen Produktion:

  • Das singende, springende Löweneckerchen: Ein Vater soll seinen drei Töchtern Geschenke von einer Reise mitbringen. Während die älteren Schwestern Perlen und Diamanten wünschen, verlangt die jüngste ein singendes, springendes Löweneckerchen. Als der Vater das Tier findet, gerät er in die Gewalt eines Löwen, der als Preis für sein Leben das erste Lebewesen fordert, das ihm daheim begegnet - und das ist die jüngste Tochter.

  • Die Wichtelmänner: Drei Kurzgeschichten über die geheimnisvollen kleinen Helfer, die meist freundlich und hilfsbereit sind, aber auch ihre dunklen Seiten zeigen können.

  • Die Bienenkönigin: Drei Königssöhne ziehen in die Welt. Die beiden älteren verfallen dem Müßiggang, während der jüngste, verspottet als "Dummling", sich auf die Suche nach ihnen macht. Doch Hochmut kommt vor dem Fall, und am Ende zeigt sich, wer wirklich klug und gutherzig ist.

 

Gewinnspiel

Wir verlosen drei CDs zu "Grimms Märchen: Folge 19"

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 5. Januar 2026

Teilnahmebedingungen

