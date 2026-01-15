Gewinne eine DVD für "Das tiefste Blau"

Ein Sturm zieht auf im Herzen des Amazonas. Eine Frau stellt sich der Macht des Systems entgegen. Frei sein oder verschwinden - das ist Terezas letzte Entscheidung. Farben, Wasser, Stille - und eine Funke Hoffnung. "Das tiefste Blau" zieht dich in einen Sog, aus dem es kein Entkommen gibt. Zum Heimkinostart am 22. Januar 2026 von "Das tiefste Blau" verlosen wir zwei DVDs.

Über den Film:

Die 77-jährige Tereza (DENISE WEINBERG) lebt in einer kleinen Industriestadt im Amazonasgebiet. Eines Tages erhält sie die offizielle Anweisung der Regierung, in eine Seniorenkolonie in einer entlegenen Gegend zu ziehen. Hier sollen die Alten ihre letzten Jahre "genießen", während die junge Generation sich voll und ganz auf Produktivität und Wirtschaftswachstum konzentrieren kann. Doch Tereza widersetzt sich. Sie begibt sich auf eine Reise immer weiter hinein in das Amazonasgebiet, durch die Nebenflüsse und den Dschungel. Einen letzten Wunsch will sie sich erfüllen, bevor man ihr die Freiheit nimmt. Einen letzten Wunsch, der Tereza verändern und ihr Leben in eine neue Richtung lenken wird.

