Gewinne eine DVD für "Predator: Badlands"

Zum Heimkinostart am 06. März 2026 von "Predator: Badlands" verlosen wir zwei DVDs

"Predator: Badlands" zeigt einen verstoßenen Predator, der auf einem abgelegenen Planeten mit Thia eine unerwartete Allianz eingeht. Gemeinsam suchen sie den ultimativen Gegner und kämpfen ums Überleben. Zum Heimkinostart am 06. März 2026 verlosen wir 2 DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Ein junger Predator ist verstoßen. Er hat nichts mehr. Er hat nur noch ein Ziel. Ein ferner Planet wird zur Arena. Die Luft brennt. Das Gras schneidet. Jede Spur kann tödlich sein. Dann trifft er auf Thia. Sie ist anders. Sie kämpft anders. Und sie bleibt. Zwei Außenseiter schließen ein Bündnis. Gegen eine Welt, die sie beide jagt. Sie suchen den ultimativen Gegner. Und finden dabei sich selbst. "Predator: Badlands" startet im Heimkino. Und das Blut kocht sofort. PREDATOR: BADLANDS spielt in der Zukunft, auf einem abgelegenen Planeten. Ein junger, von seinem Clan verstoßener Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) findet in Thia (Elle Fanning) eine unerwartete Verbündete. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise, auf der Suche nach dem ultimativen Gegner.





Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Predator: Badlands" am 06. März 2026 verlosen wir zwei DVDs

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 28. Februar 2026

Teilnahmebedingungen