Gewinne eine DVD oder ein Hörbuch von "MOMO"

Zum Heimkinostart von "MOMO" verlosen wir drei DVD und drei Hörspiele

Ein Mädchen, das zuhören kann, gegen einen Konzern, der die Zeit stiehlt: MOMO ist ein poetisches Fantasy-Abenteuer über den Wert unserer Zeit. Jetzt mitmachen und die magische Verfilmung des Weltbestsellers gewinnen! Zum Heimkinostart am 20. Januar 2026 von "MOMO" verlosen wir drei DVDs und drei Hörbücher. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Momo, ein außergewöhnliches Waisenmädchen, lebt in den Ruinen eines alten Amphitheaters und besitzt eine besondere Gabe: Sie kann zuhören. Als jedoch ein mächtiger Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen, verändert sich alles. Plötzlich hat niemand mehr Zeit - nicht einmal ihr bester Freund Gino. Verzweifelt begibt sich Momo auf eine magische Reise, geführt von einer rätselhaften Schildkröte und begleitet von Meister Hora, dem geheimnisvollen Hüter der Zeit. Ein poetisches, visuell beeindruckendes Fantasy-Abenteuer über die Kraft der Freundschaft - und die Frage, was unsere Zeit wirklich wert ist.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "MOMO" verlosen wir drei DVD und drei Hörspiele

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 23. Februar 2026

Teilnahmebedingungen