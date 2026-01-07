Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "Buzzheart"

Zum Heimkinostart am 27. November 2025 von "Buzzheart" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

"Buzzheart" kombiniert klaustrophobische Familienkonflikte mit surrealen, unheimlichen Bildwelten und balanciert Thriller, Horror und Dark Comedy auf eine Art, die sowohl Genre-Fans als auch Zuschauer anspricht.. Kritiker loben die exzellente Bildgestaltung und die surreale Atmosphäre - Vergleiche zu Filmen wie Get Out oder Speak No Evil unterstreichen das Genre-Potenzial des Films. Zum Heimkinostart am 27. November 2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Buzzheart ist ein verstörender Psycho-Thriller von Regisseur Dennis Iliadis ("The Last House on the Left"), der ab dem 27. November 2025 als DVD, Blu-ray und VoD erhältlich ist.Buzzheart ist ein verstörender Psycho-Thriller von Regisseur Dennis Iliadis ("The Last House on the Left"), der ab dem 27. November 2025 als DVD, Blu-ray und VoD erhältlich ist. Die Geschichte beginnt harmlos: Als Mary zum ersten Mal ihren neuen Freund Argiris mit nach Hause bringt, reagieren ihre Eltern alarmiert. Was zunächst wie übertriebene Fürsorge wirkt, entwickelt sich schnell zu einer Reihe immer extremer werdender Tests, die den jungen Mann sowohl körperlich als auch psychisch an seine Grenzen bringen und schließlich in eine lebensgefährliche Lage eskalieren.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 27. November 2025 von "Buzzheart" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 20. Januar 2026

Teilnahmebedingungen