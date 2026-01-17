Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "GANZER HALBER BRUDER"

MENÜ
Gewinnspiele
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 30. Januar 2026 von "GANZER HALBER BRUDER" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Ein Haus, ein Erbe, ein Neuanfang - und ein Halbbruder, der alles verändert: In der warmherzig-humorvollen Komödie "GANZER HALBER BRUDER" prallen Wunsch und Wirklichkeit auf ebenso charmante wie überraschende Weise aufeinander. Zum Heimkinostart am 30.Januar 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!  

Über den Film:

Thomas staunt nicht schlecht: Frisch aus dem Gefängnis entlassen, erfährt der gewiefte Immobilienbetrüger, dass er von seiner ihm unbekannten Mutter ein Haus geerbt hat - und das ist einiges wert. Wenn er es verkaufen könnte, stünde einem Neuanfang in Spanien nichts im Wege. Die Sache hat nur einen Haken: In dem Haus lebt bereits sein Halbbruder Roland - mit festem Job und Trisomie 21. Thomas nistet sich ein und setzt sein gesamtes manipulatives Repertoire ein, um den ungeliebten Mitbewohner aus dem Haus zu drängen. Doch Roland erweist sich als willensstark und kontert Thomas' Taktiken mit Mut und Leidenschaft. Langsam erobert er das Herz seines ganzen halben Bruders.

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 02. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Mehr Artikel