Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "One Battle After Another"

Der Protagonist Bob Ferguson, ein ehemaliger linksradikaler Aktivist, verwendet den Satz, um auszudrücken, dass die Revolution, an der er und seine Gruppe "French 75" beteiligt sind, eine unaufhörliche Abfolge von Kämpfen sein wird. Zum Heimkinostart am 22. Januar 2026 von "One Battle After Another" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Der abgehalfterte Revolutionär Bob (DiCaprio) fristet sein Dasein in einem Rausch aus Drogen und ständiger Paranoia. Eine der wenigen Konstanten in seinem Leben weit abseits der Gesellschaft ist seine temperamentvolle, unabhängige Tochter Willa (Infiniti). Als sein Erzfeind (Penn) nach 16 Jahren plötzlich wieder auftaucht und Willa verschwindet, macht sich der ehemalige Aktivist verzweifelt auf die Suche nach ihr. Vater und Tochter müssen sich dabei den Konsequenzen stellen, die aus Bobs einstigen Handlungen erwachsen sind.

Geschrieben, inszeniert und produziert vom vielfach preisgekrönten Filmemacher, verbindet der Film temporeiche Action, bissigen Humor, politische Spannung und satirische Schärfe. Getragen von einer eindrucksvollen Kameraarbeit, dem markanten Score von Jonny Greenwood und Andersons unverwechselbarem Stil entfaltet sich ein filmisches Spektakel voller Energie, Ironie und visueller Brillanz. In den Hauptrollen glänzen die Oscar®-Preisträger Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Benicio Del Toro, flankiert von Regina Hall, Teyana Taylor und Newcomerin Chase Infiniti.

Gewinnspiel

Gewinnspiel läuft bis zum 24. Januar 2026

