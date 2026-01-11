Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "The Death of Snow White"

Zum Heimkinostart am 4. Dezember 2025 von "The Death of Snow White" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Über den Film:
Ein ebenso skurriles wie blutiges Splatterfest für Freunde (und Feinde) klassischer Märchenfilme: Schneewittchen muss vor finsteren Schergen in den dunklen Wald fliehen, denn ihre Stiefmutter ist eine Hexe, die nach ihrem Blut giert, um ihre eigene Schönheit zu bewahren. Doch die sieben Zwerge, die im Wald hausen, sind ebenso blutdürstig - und sie haben noch eine Rechnung offen!
In einem von Eitelkeit und Macht beherrschten Königreich ist die böse Königin besessen davon, ihre Jugend und Schönheit zu bewahren. Um ihr Aussehen zu erhalten, praktiziert sie finstere Rituale, darunter Selbstverstümmelung und Blutmagie . Ihr Spiegel offenbart ihr, dass ihre Stieftochter Schneewittchen sie an Schönheit übertroffen hat, was in ihr eine tödliche Eifersucht entfacht . Entschlossen, ihre Rivalin zu beseitigen, befiehlt die Königin ihrem Jäger Gunnar, Schneewittchen zu töten und ihr Herz zurückzubringen. Doch Gunnar, gerührt von Schneewittchens Unschuld, verschont ihr Leben und hilft ihr, in den dunklen Wald zu fliehen. Schneewittchen wagt sich in den Wald, einen Ort voller bösartiger Kreaturen und tückischem Gelände. Dort begegnet sie den sieben Zwergen, einer Gruppe blutrünstiger Assassinen mit einer Vorliebe für grausame Morde. Jeder Zwerg hat seine eigene, einzigartige Methode, Feinde zu vernichten.
Gewinnspiel
Zum Heimkinostart am 04. Dezember 2025 von "The Death of Snow White" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Gewinnspiel läuft bis zum 25. Januar 2026