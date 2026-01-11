MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "The Death of Snow White"

The Death of Snow White
The Death of Snow White Bild: Busch Media Group
The Death of Snow White
The Death of Snow White Bild: Busch Media Group
Gewinnspiele
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "The Death of Snow White"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 4. Dezember 2025 von "The Death of Snow White" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Anfangs misstrauisch, beschließen die Zwerge, Schneewittchen zu beschützen, nachdem sie ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Kampffähigkeiten unter Beweis gestellt hat. Sie unterweisen sie in ihren tödlichen Künsten und bereiten sie so auf die unvermeidliche Konfrontation mit der Königin vor. "The Death of Snow White" ist ein US-amerikanischer Dark-Fantasy-Action-Horrorfilm. Zum Heimkinostart  am 04.12.2025 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

 

Über den Film:

Ein ebenso skurriles wie blutiges Splatterfest für Freunde (und Feinde) klassischer Märchenfilme: Schneewittchen muss vor finsteren Schergen in den dunklen Wald fliehen, denn ihre Stiefmutter ist eine Hexe, die nach ihrem Blut giert, um ihre eigene Schönheit zu bewahren. Doch die sieben Zwerge, die im Wald hausen, sind ebenso blutdürstig - und sie haben noch eine Rechnung offen! 
In einem von Eitelkeit und Macht beherrschten Königreich ist die böse Königin besessen davon, ihre Jugend und Schönheit zu bewahren. Um ihr Aussehen zu erhalten, praktiziert sie finstere Rituale, darunter Selbstverstümmelung und Blutmagie . Ihr Spiegel offenbart ihr, dass ihre Stieftochter Schneewittchen sie an Schönheit übertroffen hat, was in ihr eine tödliche Eifersucht entfacht . Entschlossen, ihre Rivalin zu beseitigen, befiehlt die Königin ihrem Jäger Gunnar, Schneewittchen zu töten und ihr Herz zurückzubringen. Doch Gunnar, gerührt von Schneewittchens Unschuld, verschont ihr Leben und hilft ihr, in den dunklen Wald zu fliehen. Schneewittchen wagt sich in den Wald, einen Ort voller bösartiger Kreaturen und tückischem Gelände. Dort begegnet sie den sieben Zwergen, einer Gruppe blutrünstiger Assassinen mit einer Vorliebe für grausame Morde. Jeder Zwerg hat seine eigene, einzigartige Methode, Feinde zu vernichten.

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 04. Dezember 2025 von "The Death of Snow White" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 25. Januar 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.01.2026
3 min.
Die schönsten Bilder vom Wintertreffen auf der Augustusburg: Biker und Besucher trotzen Sturmtief Elli
 10 Bilder
Schnee und Eisglätte haben beim diesjährigen Event für einen zähen Beginn gesorgt. Trotzdem herrschte gegen Mittag Trubel – und gute Laune.
Andreas Bauer
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
10.01.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "One Battle After Another"
One Battle After Another
Zum Heimkinostart am 22. Januar 2026 von "One Battle After Another" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
11.01.2026
4 min.
Warken weist Vorwürfe von US-Minister scharf zurück
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. kritisiert die deutsche Regierung wegen Strafverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. (Archivbild)
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. meldet sich mit harschen Attacken zur deutschen Politik infolge der Corona-Krise zu Wort - und erntet deutlichen Widerspruch aus Berlin.
11.01.2026
7 min.
Cooldown und Glückauf: Winter im Lausitzer Seenland
Per Führung erlebbar: die stillgelegte Förderbrücke F60 im Besucherbergwerk.
Zwischen Berlin und Dresden liegt die größte künstliche Wasserlandschaft Europas: Einstige Tagebaugruben sind heute Badeparadiese. Im Winter haben Besucher die teils wüstenähnliche Region für sich.
Deike Uhtenwoldt und Stefan Weißenborn, dpa
07.01.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "Buzzheart"
Buzzheart
Zum Heimkinostart am 27. November 2025 von "Buzzheart" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel