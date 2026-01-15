MENÜ
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray für "Tron: Ares"
Zum Heimkinostart am 30. Januar 2026 von "Tron: Ares" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Ein Experiment gerät außer Kontrolle. Ein digitales Wesen tritt in die reale Welt. Die Menschheit steht vor einer neuen Ära. "TRON: ARES" - wo Technologie zur Gefahr wird und ein Programm zum Helden. "TRON: ARES" erzählt von einem hochentwickelten Programm, das in der realen Welt auf eine gefährliche Mission geschickt wird. Der Film verbindet Science-Fiction, Spannung und Emotion in atemberaubenden Bildern. Zum Heimkinostart am 30. Januar 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unsere Quizfragen lösen und gewinnen. 

Über den Film:

In TRON: ARES wird ein Programm namens Ares von der digitalen in die reale Welt gesendet, um eine gefährliche Mission zu erfüllen. Dabei kommt es zur ersten Begegnung zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz. Ares muss entscheiden, auf welcher Seite er steht - zwischen digitaler Perfektion und menschlicher Unvollkommenheit. Der Film kombiniert spektakuläre Spezialeffekte, intensive Action und tiefgehende Themen über die Zukunft der KI

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 29. Januar 2026

Teilnahmebedingungen

