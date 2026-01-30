MENÜ
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Bookish - Ein Mord spricht Bände"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zum Heimkinostart von "Bookish - EIn Mord spricht Bände" verlosen wir zwei DVD und eine Blu-ray

BOOKISH - Ein Mord spricht Bände. Gatiss entwickelte nicht nur die Idee zur Serie, die im perfekt in Szene gesetzten Nachkriegslondon spielt, sondern agiert auch als Produzent und Hauptdarsteller. Zum Heimkinostart am 6. Februar 2026 verlosen wir zwei DVDs und eine Blu-ray. Einfach unser bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Als witziger und blitzgescheiter Buchladenbesitzer und ehemaliger Militärspion Gabriel Book hilft er in London im Jahr 1946 der Polizei, die schwierigsten Verbrechen zu lösen. Zusammen mit seiner temperamentvollen Frau Trottie (Polly Walker, "Bridgerton") nimmt er den jungen Ex-Sträfling Jack als Auszubildenden auf. Es dauert nicht lange, bis dieser den Verdacht hegt, dass seine Anstellung alles andere als zufällig war. Denn auch die Beziehung zwischen Book und seiner Frau umgibt ein Geheimnis. Könnte ihre Vergangenheit untrennbar miteinander verbunden sein?
 

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 08. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Bookish - Ein Mord spricht Bände Bild: polyband Medien GmbH
Bookish - Ein Mord spricht Bände Bild: polyband Medien GmbH
