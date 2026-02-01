MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Die Schule der magischen Tiere 4"

Gewinnspiele
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Die Schule der magischen Tiere 4"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "Die Schule der magischen Tiere 4" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Die Wintersteinschule ist von der Schließung bedroht, da es zu wenige Anmeldungen für das nächste Schuljahr gibt. Um die Schule zu retten, nimmt die Klasse an einer Schul-Challenge teil. Die Situation wird durch die Ankunft von Miriam, die ihre alte Schule wieder trifft, kompliziert. zum Heimkinostart am 20. Februar 2026 von "Die Schule der magischen Tiere 4" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Miriam (Tomomi Themann) wohnt ein paar Monate bei ihrer Freundin Ida (Emilia Maier) und geht in dieser Zeit gemeinsam mit ihr auf die Wintersteinschule. Sie weiß nichts von der magischen Gemeinschaft. Doch gleich an ihrem ersten Schultag übergibt Mr. Morrison (Milan Peschel) der Klasse zwei neue magische Tiere: Max (Thilo Fridolin Matthes) erhält die Eule Muriel (Stimme: Annett Louisan) und zu Miriams größten Erstaunen bekommt sie den energiegeladenen Koboldmaki Fitzgeraldo (Stimme: Daniel Zillmann). Muriel erkennt schnell, dass Max möglicherweise mehr für seine beste Freundin Leonie (Purnima Grätz) empfindet, als er denkt. Miriam vertraut Fitzgeraldo an, dass sie auf ihrer alten Schule die Außenseiterin war. Dann findet Ida durch Zufall heraus, dass die Wintersteinschule geschlossen werden soll. In der anstehenden Schulchallenge erkennen Ida und ihre Klasse ihre letzte Chance, die Schule und damit die magische Gemeinschaft zu retten. Zu ihrem Schrecken erfährt Miriam, dass ihre eigentliche Schule ausgerechnet mit ihrem ehemaligen Mitschüler Torben (Philip Müller) ebenfalls an dem Wettbewerb teilnimmt. Unter Druck gesetzt von ihrer alten Klasse gerät Miriam zwischen die Fronten. Kann die Wintersteinschule die Schulchallenge gewinnen? Und kann die Klasse dadurch die Schulschließung verhindern?

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Die Schule der magischen Tiere" verlosen wir zwei DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 22. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4 Bild: Leonine Studios
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4 Bild: Leonine Studios
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
30.01.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Bookish - Ein Mord spricht Bände"
Bookish - Ein Mord spricht Bände
Zum Heimkinostart von "Bookish - EIn Mord spricht Bände" verlosen wir zwei DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
28.01.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Dracula-Die Auferstehung"
Dracula-Die Auferstehung
Zum Heimkinostart von "Dracula-Die Auferstehung" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
Mehr Artikel