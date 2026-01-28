Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Dracula-Die Auferstehung"

MENÜ
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "Dracula-Die Auferstehung" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Dracula sucht nach dem Tod seiner Frau über Jahrhunderte hinweg nach ihrer Wiedergeburt. In Paris glaubt er sie in Mina gefunden zu haben. Zum Heimkinostart am 13. Februar 2025 von "Dracula-Die Aufersteheung" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen. 

Über den Film:

Er verliert alles. Er bricht mit Gott. Er wird verflucht. Vlad II wird zu Dracula. Und er muss ewig leben. Jahrhunderte vergehen. Die Sehnsucht bleibt. Dann sieht er sie wieder. In Paris. In Mina. Ist sie seine Erlösung. Oder sein letzter Abgrund. DRACULA-DIE AUFERSTEHUNG. Liebe trifft Horror. Und kein Herz bleibt unberührt.

Im 15. Jahrhundert ist Vlad II, Graf von Dracul, ein transsilvanischer Prinz. Seine Frau Elisabeta stirbt. Vlad zerbricht daran. Er wendet sich voller Zorn von der Kirche ab. Er tötet einen Priester. Er verflucht Gott. Dann trifft ihn der Fluch des ewigen Lebens. Er wird zu Dracula. Dracula wandert als Vampir durch die Jahrhunderte. Er lebt von Blut. Er klammert sich an eine Hoffnung. Er will seine große Liebe wiederfinden. 400 Jahre später führt ihn sein Weg nach Paris. Dort begegnet er Mina. Sie erinnert ihn an Elisabeta. Dracula glaubt an eine zweite Chance. Doch die dunkle Leidenschaft zieht ihn tiefer in den Abgrund. Der Film mischt Horror und Romantik. Er setzt stark auf emotionale Intensität. Luc Besson prägt die Bildsprache und die Spannung. Caleb Landry Jones, Zoë Bleu und Christoph Waltz spielen zentrale Rollen.

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 15. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Dracula-Die Auferstehung Bild: Leonine Studios
Dracula-Die Auferstehung Bild: Leonine Studios
