Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Dracula-Die Auferstehung"

Über den Film:

Er verliert alles. Er bricht mit Gott. Er wird verflucht. Vlad II wird zu Dracula. Und er muss ewig leben. Jahrhunderte vergehen. Die Sehnsucht bleibt. Dann sieht er sie wieder. In Paris. In Mina. Ist sie seine Erlösung. Oder sein letzter Abgrund. DRACULA-DIE AUFERSTEHUNG. Liebe trifft Horror. Und kein Herz bleibt unberührt.

Im 15. Jahrhundert ist Vlad II, Graf von Dracul, ein transsilvanischer Prinz. Seine Frau Elisabeta stirbt. Vlad zerbricht daran. Er wendet sich voller Zorn von der Kirche ab. Er tötet einen Priester. Er verflucht Gott. Dann trifft ihn der Fluch des ewigen Lebens. Er wird zu Dracula. Dracula wandert als Vampir durch die Jahrhunderte. Er lebt von Blut. Er klammert sich an eine Hoffnung. Er will seine große Liebe wiederfinden. 400 Jahre später führt ihn sein Weg nach Paris. Dort begegnet er Mina. Sie erinnert ihn an Elisabeta. Dracula glaubt an eine zweite Chance. Doch die dunkle Leidenschaft zieht ihn tiefer in den Abgrund. Der Film mischt Horror und Romantik. Er setzt stark auf emotionale Intensität. Luc Besson prägt die Bildsprache und die Spannung. Caleb Landry Jones, Zoë Bleu und Christoph Waltz spielen zentrale Rollen.

