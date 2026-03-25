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Hunting Season - Blutige Fährte
Hunting Season - Blutige Fährte Bild: Leonine Studios
Hunting Season - Blutige Fährte
Hunting Season - Blutige Fährte Bild: Leonine Studios
Gewinnspiele
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray von "Hunting Season: Blutige Fährte"
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Zum Heimkinostart von "Hunting Season" Am 10. April verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Ein zurückgezogener lebender Überlebenskünstler findet eine blutüberströmte Frau am Fluss und gerät ins Visier eines brutalen Kartells. Er kämpft in der Wildnis um das Leben seiner Tochter und um das eigene Überleben. zum Heimkinostart von "Hunting Season - Blutige Fährte" am 10. April 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:
"HUNTING SEASON - BLUTIGE FÄHRTE" ist ein gnadenloser Actionthriller und Survival-Film. Bowdrie lebt abgeschieden in den Wäldern. Er führt ein ruhiges Leben mit seiner Tochter. Dann treibt eine junge Frau verletzt an ihr Flussufer. Sie ist auf der Flucht. Sie hat eine Kartell gegen sich. Der Anführer heißt Alejandro. Er wird die Frau zum Schweigen bringen. Er schickt bewaffnete Männer. Bowdrie ist von der Außenwelt abgeschnitten. Er muss handeln. Er setzt Fallen. Er nutzt das Gelände. Er kämpft um sein Zuhause. Es beginnt ein hartes Katz-und-Maus-Spiel in der Wildnis. Die Bedrohung rückt näher. Bowdrie weckt seine dunklen Instinkte. Am Ende steht ein Showdown ohne Gnade.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Hunting Season - Blutige Fährte" am 10. April verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray 

Jetzt mitspielen!

 

Das Gewinnspiel läuft bis zum 11. April 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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