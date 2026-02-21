Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray zum Film "Der Mann, der immer kleiner wurde"

Zum Heimkinostart am 06. März 2026 von "Der Mann, der immer kleiner wurde" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Paul schrumpft nach einem seltsamen Wetterphänomen unaufhaltsam und verliert damit jede Sicherheit. Seine vertraute Umgebung wird zur tödlichen Falle, und er kämpft ums Überleben. Zum Heimkinostart am 06. März 2026 von "Der Mann, der immer kleiner wurde" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Pauls (Jean Dujardin) Leben spielt sich zwischen dem Schiffbau-Geschäft und seinem schönen Haus am Meer mit Frau (Marie-Josée Croze) und Tochter (Daphné Richard) ab. Als er eines Tages auf hoher See in ein merkwürdiges Wetterphänomen gerät, beginnt er unaufhaltsam zu schrumpfen, ohne dass die Ärzte es erklären könnten oder ein Gegenmittel hätten. Seine vertraute Umgebung verwandelt sich plötzlich in eine feindliche Welt, in der Begegnungen mit Katzen, Mausefallen und Spinnen zu einer Frage von Leben und Tod werden und er um sein Überleben kämpfen muss

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Der Mann, der immer kleiner wurde" am 06. März verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 08. März 2026

Teilnahmebedingungen