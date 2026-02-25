MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Freizeit
  • |

  • Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray zum Film "Die Unfassbaren 3 - Now you see me"

Die Unfassbaren 3 - Now you see me
Die Unfassbaren 3 - Now you see me Bild: Leonine Studios
Die Unfassbaren 3 - Now you see me
Die Unfassbaren 3 - Now you see me Bild: Leonine Studios
Gewinnspiele
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray zum Film "Die Unfassbaren 3 - Now you see me"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart von "Die Unfassbaren 3 - Now you see me" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Die Reiter sind zurück und planen mit drei jungen Magiern einen spektakulären Coup gegen die Vanderberg Corporation. Dabei geraten alte Allianzen ins Wanken und jeder Trick wird zur Gefahr. Zum Heimkinostart von "Die Unfassbaren 3 - Now you see me" am 06. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

Sie sind verschwunden. Zehn Jahre lang. Jetzt sind sie wieder da. Die Reiter kehren zurück. Mit neuen Tricks. Mit neuen Gesichtern. Ein Coup wirkt unmöglich. Genau deshalb wagen sie ihn. Doch eine mächtige Gegnerin wartet schon. Die Vanderberg Corporation zieht die Fäden. Nichts ist echt. Niemand ist sicher. Und jeder Fehler wird zum letzten. Am Ende bleibt nur eine Frage. Wer täuscht hier wen?
Die Reiter sind seit zehn Jahren abgetaucht. Jetzt tauchen sie wieder auf. Sie planen ein neues Magie-Spektakel. Diesmal bekommen sie Hilfe von drei jungen Illusionisten. Gemeinsam nehmen sie die Vanderberg Corporation ins Visier. Die Chefin wird zur gefährlichen Gegenspielerin. Der Plan ist ein großer Coup. Er soll alles übertreffen, was zuvor kam.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 06. März von "Die Unfassbaren 3 - Now you see me" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

 

Gewinnspiel läuft bis zum 07. März 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Nach plötzlichem Tod von Medizinerin in Frankenberg: Wie geht es mit der Hausarztpraxis weiter?
Kondolenzbuch, Kerze und Blumen für die am Sonntag plötzlich verstorbene Medizinerin Dr. Franziska Seiß in der Gemeinschaftspraxis.
Nach dem plötzlichen Tod von Dr. Franziska Seiß blieb deren mit Dr. Brigitte Knüpfer betriebene Gemeinschaftspraxis einen Tag geschlossen. Müssen sich die Patienten nun einen neuen Hausarzt suchen?
Ingolf Rosendahl
21.02.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray zum Film "Der Mann, der immer kleiner wurde"
Der Mann, der immer kleiner wurde
Zum Heimkinostart am 06. März 2026 von "Der Mann, der immer kleiner wurde" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
17:50 Uhr
4 min.
Was Reinigungskräfte im Erzgebirge erleben: „Manche hinterlassen die Bäder wie die Schweine“
Sie sorgen im Erzgebirge für Sauberkeit: die Reinigungskräfte Cindy Tippmann, Linda Aßmann und Manuela Richter sowie Christel Themel (v. l.).
Ohne Reinigungskräfte würde der Alltag vieler Menschen im Erzgebirge stillstehen. Vier von ihnen erzählen von strengen Hygieneregeln, einsamen Senioren und der großen Verantwortung eines oft unsichtbaren Jobs.
Lara Lässig
25.02.2026
2 min.
Dutzende Demokraten wollen Trumps Ansprache boykottieren
Dutzende Demokraten wollen der traditionellen Rede in diesem Jahr fernbleiben.
Etwa 50 Demokraten wollen Trumps Rede zur Lage der Nation fernbleiben. Statt Protest im Saal setzen sie auf Gegenveranstaltungen. Andere kommen mit Gästen, die eine besondere Botschaft repräsentieren.
22.02.2026
2 min.
Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray zum Film "Eddington"
Eddington
Zum Heimkinostart von "Eddington" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray
Agentur (Gewinnspiel)
25.02.2026
2 min.
Salat putzen leicht gemacht – dieser Trick spart Zeit
Kein mühsames Schneiden: Ein einfacher Trick soll das Putzen von Kopfsalat erleichtern.
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Schlag-Trick für Kopfsalat funktioniert, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel