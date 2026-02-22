Gewinne eine DVD oder eine Blu-ray zum Film "Eddington"

Zum Heimkinostart von "Eddington" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Mit EDDINGTON setzt Ari Aster seinen kompromisslosen, stilistisch radikalen Weg fort und übersetzt gesellschaftliche Verwerfungen in packende Spannung. Der Film verbindet Thriller, Western-Elemente und düstere Satire zu einem intensiven, atmosphärisch dichten Filmerlebnis von außergewöhnlicher Kraft. Zum Heimkinostart am 06. März 2026 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Frühling 2020. New Mexico. Eddington wirkt ruhig. Doch die Angst kriecht in jede Straße. Der Sheriff Joe Cross hält dagegen. Der Bürgermeister Ted Garcia setzt auf Kontrolle. Ein Mord zerreißt die fragile Ordnung. Misstrauen wird zu Wut. Wut wird zu Gewalt. Und plötzlich kennt niemand mehr die Grenze. EDDINGTON zieht dich hinein. Und lässt dich nicht mehr los. EDDINGTON spielt im Frühjahr 2020 in New Mexico. Die Pandemie erreicht die Kleinstadt Eddington. Die Stimmung kippt. Die Fronten verhärten sich. Sheriff Joe Cross und Bürgermeister Ted Garcia geraten in einen offenen Machtkampf. Ein Mord trifft die Stadt im Kern. Danach setzt eine Kette von Eskalationen ein. Gewalt breitet sich aus. Vertrauen zerbricht.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 06. März von "Eddington" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 05. März 2026

Teilnahmebedingungen