Gewinne eine DVD und ein Roman von "All das ungesagte zwischen uns"
Gewinnspiele
Von Agentur (Gewinnspiel)
Wir verlosen zum Heimkinostart am 9.Januar von "All das ungesagte zwischen uns" drei DVDs und drei Romane von Colleen Hoover

 

"All das ungesagte zwischen uns" erzählt die parallel verlaufenden Geschichten von Morgan Grant, einer jungen Mutter, und ihrer 16-jährigen Tochter Clara, deren Welt von einer verheerenden Familientragödie erschüttert wird. Passend zum Heimkinostart am 9. Januar 2026 verlosen wir drei Romane von Colleen Hoover und drei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Zum Inhalt: 

Morgan Grant, eine junge Mutter, und ihre 16-jährige Tochter Clara decken nach einem verheerenden Unfall ein schockierendes Familiengeheimnis auf. Zwischen Trauer, Geheimnissen und neuen Gefühlen müssen sie lernen, einander neu zu begegnen. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert. 

Colleen Hoover ist ein kulturelles Phänomen. Mit mehr als 50 Millionen verkauften Büchern ist sie die meistverkaufte Autorin der Welt. Ihr Buch "Nur noch ein einziges Mal", das in 43 Sprachen veröffentlicht wurde, war das meistverkaufte Buch des Jahres 2022 und stand über 90 Wochen auf der Bestsellerliste der "New York Times". Für "Love and Confess" (2015), "Nur noch ein einziges Mal" (2016) und "Die tausend Teile meines Herzens" (2017) wurde sie drei Jahre in Folge mit dem Goodreads Choice Award für den besten Liebesroman ausgezeichnet. "Regretting You" zählt zu den meistgelesenen Büchern der letzten zehn Jahre auf Kindle Unlimited in den USA. Hoover wurde zu einer der TIME 100 Most Influential People of 2023 ernannt. 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart am 9. Januar 2026 von "All das ungesagte zwischen uns" verlosen wir eine DVD und einen Roman von Colleen Hoover 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 11. Januar 2026

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
