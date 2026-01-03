Gewinne eine DVD vom Film "22 Bahnen"

Zwei Schwestern, ein Versprechen, kein Ausweg. "22 Bahnen" erzählt von Verantwortung, die zu früh kommt, und von der Sehnsucht nach einem anderen Leben. Zwischen Schwimmbad, Alltag und familiärer Last kämpft eine junge Frau darum, nicht unterzugehen - und dabei sich selbst treu zu bleiben. Ein intensiver Film über Zusammenhalt, Überforderung und die Kraft, weiterzuschwimmen. Zum Heimkinostart am 23. Januar 2026 verlosen wir drei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Zum Inhalt:

Tildas Tage sind streng durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, schwimmen, sich um ihre kleine Schwester Ida kümmern - und an schlechten Tagen auch um ihre Mutter. Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen. Nennenswerte Väter gibt es keine, die Mutter ist alkoholabhängig. Eines Tages aber geraten die Dinge in Bewegung: Tilda bekommt eine Promotion in Berlin in Aussicht gestellt, und es blitzt eine Zukunft auf, die Freiheit verspricht. Und Viktor taucht auf, der große Bruder von Ivan, den Tilda fünf Jahre zuvor verloren hat. Viktor, der - genau wie sie - immer 22 Bahnen schwimmt. Doch als Tilda schon beinahe glaubt, es könnte alles gut werden, gerät die Situation zu Hause vollends außer Kontrolle…

