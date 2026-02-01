MENÜ
  • Gewinne eine DVD von "Alles voller Monster"

Gewinne eine DVD von "Alles voller Monster"
Von Agentur (Gewinnspiel)
In einem Schloss hoch über einer kleinen Stadt erweckt ein verrückter Professor monströse Kreaturen zum (Fast)-LEBEN... und vergisst sie dann prompt wieder. Zum Heimkinostart am 20. Februar 2026 von "Alles voller Monster" verlosen wir zwei DVDs. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen! 

Über den Film:

In einem Schloss hoch über einer kleinen Stadt erweckt ein verrückter Professor monströse Kreaturen zum (Fast)-LEBEN... und vergisst sie dann prompt wieder. Wer kümmert sich also um das Schloss? Wer kümmert sich um die Monster? Stichkopf - die allererste Kreation des Professors. Stichkopf macht die ganze Arbeit - ohne Wertschätzung des Professors. Bis eines Tages der "Fahrende Jahrmarkt unnatürlicher Wunder" des zwielichtigen Zirkusdirektors Fulbert Freakfinder in die Stadt zieht. Der braucht dringend eine neue Attraktion, um die Massen anzulocken. Bald steht er vor dem Schlosstor und verspricht Stichkopf Ruhm, Reichtum und LIEBE.

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen!

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Februar 2026

Teilnahmebedingungen

Alles voller Monster Bild: Leonine Studios
Alles voller Monster Bild: Leonine Studios
